Politiet droppet etterforskningen av denne kjøringen – nå må de fortsette å etterforske

Videoen av den livsfarlige kjøringen på fylkesveg 17 mellom Høylandet og Kolvereid i Trøndelag vakte stor oppsikt da den ble kjent i januar.

– Det var ganske skremmende. For hver møtende bil og lastebil bremset han opp og slengte seg inn på høyresiden. Lykken var jo at han ikke traff noen i en sving, sa Synnøve Kristine Ramstad til NRK.

Hun og samboeren var ute og kjørte, og hun tok frem mobilen og filmet den farlige kjøringen foran dem. Politiet startet etterforskning, men la etter hvert bort saken fordi de mente videoklippene ikke holdt som bevis i retten.

Ny etterforskning

Nå opplyser statsadvokat Jarle Wikdahl til NRK at saken blir sendt tilbake til politiet for nærmere etterforskning.

– Etter å ha gått gjennom saken og sett på videoene vitnet har overlevert, framstår det som trafikkadferd med risiko for alvorlig ulykke. Politiet har snakket med to personer, men jeg ønsker nærmere avklart hvem som var fører av semitraileren det foreligger opptak av, sier Wikdahl til NRK onsdag ettermiddag.

Dermed må politiet ta opp igjen etterforskningen av saken.

GLAD FOR AT KJØRINGEN BLIR ETTERFORSKET: Synnøve Kristine Ramstad ble skremt over kjøringen hun og samboeren var vitne til mellom Høylandet og Kolvereid i januar. Foto: Eystein Fiskum Hansvik

Ønsker at politiet tar kontakt

Synnøve Kristine Ramstad, som anmeldte sjåføren, ble rystet over at saken ble henlagt i februar. Nå er hun glad for at henleggelsen er omgjort.

– Hvis ikke video er godt nok bevis, så skjønner jeg ikke, sier Ramstad til NRK.

Ramstad forteller at politiet aldri tok kontakt med verken henne eller samboeren, for å få deres forklaring om kjøringen de var vitne til.

– Vi sendte fem filmklipp til politiet, som ble tatt i løpet av en strekning på 80 km. Både jeg, samboeren min og en 16-åring satt i bilen, og vi kan alle vitne om denne farlige kjøringen, sier Ramstad som håper at politiet tar kontakt.

Ble veldig overrasket

Ramstad og samboeren mente det kun var flaks at ingen krasjet da et vogntog kjørte på feil side av vegen mellom Høylandet og Kolvereid i Trøndelag en onsdag ettermiddag i januar. De filmet kjøringen, som de mente var farlig for flere trafikanter, langs fylkesveg 17.

Ramstads samboer synes kjøringen til sjåføren var helt horribel. Han er yrkessjåfør og kjører daglig lastebil og brøytebil.

De lå bak vogntoget i over åtte mil og forteller at det kjørte i motgående kjørefelt mesteparten av turen, mens den resten av tiden lå midt på veien.