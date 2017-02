Statnett setter fart i tunnelplanene

Ordførerne i regionen mener dette prosjektet henger nøye sammen med planene om ei bru over Trondheimsfjorden mellom Flakk og Rørvik.

Statkrafts planer

Oddvar Indergård er ordfører i Agdenes kommune. Foto: Lise Sørensen / NRK

– Dette jobbet vi med for ti år siden, men nå er det aktuelt igjen på grunn av Statnetts planer. En løsning kan jo være at de blir tilbudt en trase i tunnelen under fjorden, sier Agdenes-ordfører Oddvar Indergård.

Fra før er det klart at bruplanene over Trondheimsfjorden mellom Flakk og Rørvik er et prioritert prosjekt for kommunene på Fosen. Men de er også enige om at tunnelplanene mellom Rissa og Agdenes må realiseres.

– Også regionrådet for Orkdalsregionen jobber nå aktivt med planene sammen med Agdenes, Orkdal og Ørland. Tunnelplanene er i tillegg presentert for samferdselsministeren og fylkeskommunen, sier Indergård.

Kystriksveg til Nordland

Tom Myrvold tror på en sammenhengende kystriksveg fra Vestlandet til Nordland. Foto: Ørland Høyre

Ørland-ordfører Tom Myrvold har også stor tro på tunnelprosjektet.

– Her får vi en gavepakke på grunn av Statnetts linjeutbygging, og flere ordførere mener dette blir en styrke for et samlet Fosen. Dette er starten på en videreføring av E39 langs kysten over Fosen, inn i Nord-Trøndelag og fram til fylkesveg 17, mener Myrvold.

Dermed ser han for seg en sammenhengende kystriksveg fra Vestlandet til Nordland.

Rissas ordfører, Ove Vollan, ser ikke lenger at tunnelplanene kommer i konflikt med de langt fremskredne planene om fjordkryssingen mellom Flakk og Rørvik.

– Nei, dette er ikke i konflikt med bruplanene som vi alle er enige om. For tunnelen kan ikke erstatte ei bru over fjorden. Derfor jobber vi sammen og er enige i denne saken, sier Vollan.