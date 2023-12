(....)Kommisjonen legger til grunn at det er de små marginene som bærer bevisvurderingens resultat. Den raske retningskorrigeringen fungerer som en plausibel forklaring på hendelsesforløpet, gitt «den lille margin som var disponibel, i tillegg til farten». At retten kan være sikker på at det har skjedd en rask retningskorrigering har sammenheng med at retten vurderer sjåførens marginer som svært små.

Spørsmålet er dermed hva som ligger til grunn for rettens vurdering av sjåførens marginer forut for den tenkte raske retningskorrigeringen. Kommisjonen viser til dommens vurderinger av friksjon, fart og kritisk hastighet.

Retten presenterer kjøreforhold på dommens side 5. Retten trekker både frem at «ulykkesstedet var glatt», samtidig som retten trekker frem en «rapport fra Mesta, skrevet kl. 04:20 den aktuelle natt» hvor «temperaturen var – 3 °C, og «friksjonsvurdering: bra».

Retten legger dette til grunn, samtidig som det legges til grunn «at temperaturen steg utover morgenen og at den på ulykkestidspunktet lå omkring 0 °C, noe som kan ha medført forverrede kjøreforhold».

Retten presenterer så bilens fart på dommens side 6. Retten finner blant annet basert på den digitale fartsskriveren at han «like før en kort oppstigning opp mot ulykkesstedet hadde en fart på ca 87-88 km/t, og at den gikk ned mot ca 80 km/t like før skrensespor nr. 1 i snøen, 195 m sør for kollisjonsstedet». Deretter peker retten på at farten igjen økte «opp mot ca 84-85 km/t».

Retten legger så til grunn en beregning av antatt kritisk hastighet på dommens side 6, hvor det oppgis at retten er «enig med partssakkyndig Aakre i at kritisk hastighet i den aktuelle kurven hvor semitraileren fikk skrens, utgjør over 100 km/t». I tråd med det som er omtalt tidligere har retten dermed lagt til grunn Aakres forutsetninger om en svingradius på 445 meter (intervall 430-460 m) og friksjonskoeffisienter mellom 0,15- 0,25.

Rettens vurdering av lastebilens marginer i den aktuelle kurven hvor det kan ha «oppstått en situasjon som nødvendiggjorde en rask retningskorrigering», er dermed en angivelse friksjonsforhold, at lastebilens fart var på et sted mellom 87-88 km/t og 80 km/t og at kritisk hastighet var over 100 km/t.

Kommisjonen mener som nevnt det er grunn til å tro at ny oppmåling av svingradius på 540/570 m ville ha medført at retten måtte legge til grunn en høyere kritisk hastighet som redegjort for tidligere.

Kommisjonen har kommet til at nye oppmålinger av svingradius og de konsekvenser det får for marginene, gir en rimelig mulighet for frifinnelse dersom dette hadde vært fremme for den dømmende rett.

Vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 er oppfylt. Kommisjonen har på denne bakgrunn ikke drøftet øvrige anførsler fremsatt i forbindelse med spørsmålet om gjenåpning.

Kommisjonen er etter dette kommet til at vilkårene for gjenåpning er oppfylt.

Begjæringen tas til følge. Avgjørelsen er enstemmig. Konklusjon: Begjæring om gjenåpning i sak nr. 2020/67, tas til følge.

KILDE: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 14.12.2023