St. Olavs hospital beklager etter at Cathrine (39) ble drept i Trondheim

I oktober 2019 ble 39 år gamle Cathrine Sand knivdrept i en kommunal bolig på Lademoen i Trondheim. Drapet ble begått av en mann som var psykotisk.

I en ny rapport fra Statens helsetilsyn får St. Olavs hospital sterk kritikk.

Sykehuset skal ikke ha gitt den drapsdømte mannen forsvarlig helsehjelp i forkant av hendelsen. I rapporten står det følgende:

– Avvikene fra god faglig praksis er så store at vi har kommet til at helsehjelpen som ble gitt samlet sett var uforsvarlig.

Det vises blant annet til at behandling, bosetting og oppfølging av pasienten i boligen på Lademoen ikke var god nok.

Det var Adresseavisen som omtalte denne rapporten først.

Var under tvungent psykisk helsevern

Cathrine Sand blødde i hjel etter at hun ble knivstukket i brystet. Drapsmannen og Sand var kjærester, og hun bodde delvis i leiligheten hvor hendelsen skjedde.

47-åringen var da under tvungent psykisk helsevern etter en dom fra Stavanger i 2016. Der tente han på to hus, og retten slo fast at liv kunne ha gått tapt.

I 2017 ble mannen overført til Trondheim og St. Olavs hospital avdeling Østmarka. Der ble han behandlet for schizofreni. Etter hvert mente behandlerne at den nå drapsdømte mannen, kunne bo i en kommunal leilighet med oppfølging og ruskontroll.

Helsetilsynet mener St. Olavs hospital ikke sikret forsvarlige rammer for samfunnsvernet «og de særlige vurderinger og beslutninger som må tas for pasienter som overføres psykisk helsevern etter dom».

Påtalemyndigheten utelukker ikke at helsevesenet kan bli etterforsket etter drapet.

I en pressemelding beklager sykehuset på det sterkeste.

KNIV I VASKEN: Det ble funnet DNA fra den drepte på en kniv i vasken i leiligheten til drapsmannen. Foto: Politiet

Tar rapporten på største alvor

– Det tragiske utfallet av denne saken viser at vi som sykehus ikke ivaretok vårt ansvar, og vi beklager på det sterkeste til Cathrine Sands pårørende, til pasienten og til pårørende, sier klinikksjef Elin Ulleberg.

Hun sier videre at de tar rapporten og konklusjonene på største alvor.

– Ved oppfølging av pasienter som er dømt til behandling pålegges helsetjenesten et meget stort ansvar, både for å sikre god behandling og for å ivareta samfunnsvernet. Det er vårt ansvar, og vi beklager sterkt at vi ikke har ivaretatt det.

Nå ønsker de å lære av den tragiske hendelsen.

Påtalemyndigheten har ikke utelukket at det vil bli satt i gang etterforskning av helsevesenet etter drapet.

Cathrine Sand var selv tvangsinnlagt ved Østmarka i Trondheim, men rømte 19 dager før drapet skjedde. Denne saken blir også gransket.