Stanset med 550 kilo på taket

En varebil ble stanset i en kontroll på Sandmoen i Trondheim torsdag, med 550 kilo materiale på taket.

– Det ser vi alvorlig på. Det er en stor trafikksikkerhetsrisiko med så mye vekt på taket, sier fagleder for Statens vegvesens utekontroll i Sør-Trøndelag, Jan Ivar Moen.

– Det er veldig vanskelig å sikre slik last på en fornuftig måte, og det går utover kjøreegenskapene til bilen med så stor vekt plassert høyt oppe på bilen, sier Moen.

Sjåføren måtte ta av lasten som var overvekt og blir anmeldt.

– Jeg forsto det sånn på kontrolløren at sjåføren ikke hadde forståelse for at lasten var noe stort problem, sier Moen.

22 kjøretøy avskiltet

Jan Ivar Moen er fagleder for Statens vegvesens utekontroller i Sør-Trøndelag. Foto: Privat

Statens vegvesen har hatt to kontroller på Sandmoen denne uka. Begge har vært kombinerte begjæringskontroller og tekniske kontroller, rettet mot lettere kjøretøy.

– Det var en del begjærte kjøretøy som ble stoppet, og mange ble avskiltet på stedet. Det er et forholdsvis forventet resultat på denne typen kontroll, sier Moen.

22 kjøretøy ble avskiltet på stedet. Til sammen ble 39 kjøretøy som var begjæret avskiltet, stanset i kontrollene.

– Skuffende

I tillegg 56 biler fikk utstedt kontrollseddel for teknisk mangel, sju fikk gebyr for slitte dekk og 23 for manglende dokumenter.

– Det er stort sett som forventet ut ifra det vi har sett i tidligere kontroller, men det er klart skuffende at vi avdekker alvorlige sikkerhetssaker, slik som med taklasten, sier Moen.

– Det er slike ting som vi ikke ønsker skal være på veien.