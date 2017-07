Stadig nye funn under utgraving av Klemenskirken i Trondheim

Det var høsten 2016 arkeologer fant det som trolig var restene av Klemenskirken til Olav den hellige i Trondheim. Den arkeologiske utgravingen startet igjen tidligere i år og pågår for fullt i sommer.

Arkeologene har så langt avdekket fire kirker under hverandre i utgravningsområdet i Søndre gate, der den yngste kirken er kalt kirke 1 og den eldste kirke 4. Det er i kirke 4 arkeologene har funnet en svært godt bevart stolpe som er blitt årringsdatert til år 1009 + inntil fem år.

Døpefont

Stolpen er en gjenbrukt svillstokk, det vil si at den har opprinnelig stått i en annen bygning som er eldre enn kirke 4, som arkeologene mener er reist en gang på 1100-tallet. Arkeologene har også funnet rester av en døpefont i stolpehullene, noe som kan tyde på at det har vært en enda eldre kirke i nærheten.

Kirke 4 ligger på et ganske tynt jordlag, og under begynner arkeologene nå å få fram rester av enda en trebygning. Foreløpig er det ikke klart om det er et kirkebygg eller ikke, går det fram av en pressemelding fra Riksantikvaren.

Riksantikvaren

Riksantikvar Jørn Holme skal besøker utgravningen av Klemenskirken fredag.

Utgravingen er finansiert av Riksantikvaren, og utføres av arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Funn fra den arkeologiske utgravningen skal presenteres i et besøkssenter i underetasjen på næringsbygget som skal stå på tomten.