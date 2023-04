CO₂ i atmosfæren 421 ppm 1,5-gradersmålet +1.05 °C Les mer om klima

Det dukker opp stadig flere helkinesiske bilmerker på veiene i Norge. BYD, MG og Hongqi – for å nevne noen.

På kun tre år har markedsandelen for kinesiske merker steget fra 0 til omtrent 10 prosent. Det viser tall for 2022 fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

– Jeg er storfornøyd. Bilen er virkelig 10 av 10. For meg var det viktig å sitte godt, at familien trives, og det å ha god plass til meg og alt av bagasje vi tar med oss på tur, forklarer Terje Løvø fra Trondheim.

Han valgte å satse på en kinesisk Maxus da han skulle kjøpe ny bil.

– Jeg vurderte en Tesla, men alle kjører det om dagen, og det blir litt kjedelig. Jeg føler meg litt mer spesiell med denne bilen, sier Løvø lattermildt.

Terje Løvø prøvekjørte flere bilmerker før han valgte å satse på en kinesisk Maxus. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Han påpeker at han uavhengig av hvilket bilmerke han eier, har som regel å bestandig hilse på andre med lik bil. Han har registrert at det blir flere og flere.

Nytt og spennende

Årsaken til den økte interessen for de kinesiske bilene er ifølge eksperter at de tilbyr ny teknologi, hurtig leveringstid, og mye bil for pengene.

Journalist i Bilbransje24, Odd Erik Skavold Lystad, tror flere velger kinesiske biler heller enn å vente lenge på å få levert en eksempelvis Tesla. Han mener også at de kinesiske bilmerkene har tatt store steg på kort tid.

Odd Erik Skavold Lystad tror leveringstid, teknologi og priser ofte trumfer hvor bilen kommer fra. Foto: Privat

– Markedet har vært i endring i mange år, i all hovedsak på grunn av elektrifiseringen. Norge har vært det landet som har kommet lengst på det. Det er her de kinesiske produsentene har sett anledningen til å komme på banen, sier Lystad.

– Flere synes også dette er veldig nytt og spennende og vil da være først ute med noe ikke andre har, legger han til.

Hongqi er et av flere kinesiske bilmerker man kan se på norske veier. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Noen av de kinesiske bilmerkene til salgs i Norge Ekspandér faktaboks BYD

Hongqi

JAQ

Maxus

MG

NIO

Voyah

Xpeng

Polestar (har hovedkontor i Göteborg, men produserer bilene i Kina) Flere andre bilprodusenter produserer også biler i Kina, som Tesla. Ikke minst inngår enkeltkomponenter produsert i Kina i mange biler.

Kina-skepsis

For enkelte er det ikke uproblematisk å kjøpe en bil fra Kina.

Blant dem som er skeptiske er det politiske systemet i Kina en viktig faktor.

Merkepreferanser og spørsmål om generell kvalitet fra Kina er andre årsaker til at folk holder seg til det kjente og vante.

Det kommer blant annet fram i en undersøkelse i bladet Motor.

Blant de som er skeptiske er de vanligste årsakene at de misliker det politiske systemet i Kina, eller er i tvil om kvaliteten. Foto: Skjermbilde

– Definisjonen på hva som egentlig er en kinesisk bil er så mangt. Vi ser at enkelte har motforestillinger mot bilene, men det er verdt å tenke på at flere av de etablerte bilmerkene produserer bilene sine i Kina, forklarer Lystad.

Terje Løvø som gikk for en Maxus synes man betaler altfor mye for merker i dag. For han er det ikke verdt å betale 300.000 kroner ekstra for en velkjent logo.

– Jeg har lest flere kommentarer fra folk som er skeptiske og mener man kjøper en «duracell-bil». Før man begynner å melde i kommentarfelt, burde man prøve bilen selv, slår han fast.

Selv om flere har en større terskel for å kjøpe en kinesisk bil, mener Lystad det er urettferdig i et produktperspektiv å gi Kina et dårlig kvalitetsstempel.

– Alt som kommer fra Kina er ikke dårlig. Det er utrolig mye vi omgir oss i hverdagen som er helt eller delvis produsert i Kina, sier Lystad.

Terje Løvø mener selve bilen er mye viktigere enn logoen som står på. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Kina i førersetet

Generalsekretær i Norsk Elbilforening, Christina Bu, mener vi er helt avhengig av at Kina tar en rolle på dette området om vi skal klare å kutte klima- og transportutslippene i tide.

Hun tror at om ikke Kina hadde hatt så stor satsing på elbiler, hadde utviklingen gått mye tregere.

– Er det en ting vi trenger så er det utviklingen av elbiler på bekostning av bensin og dieselbiler. Så det at Kina har satt seg i førerseter er veldig bra. De utfordrer den tradisjonelle bilindustrien som har satt fart på Europa og USA.

Norsk Elbilforenings generalsekretær Christina Bu. Foto: Norsk elbilforening

Det er en sterk konkurranse mellom de ulike produsentene, og Bu tror ikke alle kommer til å overleve. Suksessfaktoren mener hun er å overbevise Europa om at de klarer å sette miljøet i fokus.

Byd, Hongqi, MG eller Maxus er bare noen av de flere kinesiske bilmerkene vi ser på veiene. Om de har kommet for å bli, vil bare tiden vise, men Terje Løvø legger ikke skjul på at han er åpen for det meste.

– Trivsel er det viktigste, ikke merket. Jeg ser ikke bort ifra å kjøpe en kinesisk bil igjen. Man kjøper jo bil med følelsene sine, og litt med toppen selvfølgelig, avslutter han lattermildt.