Sarah Yousef er mamma til Adam (14) og Amal (8). Begge de to barna har Crohns sykdom.

Adam fikk diagnosen som fireåring, men det tok ni lange måneder å finne svar på hva som feilte han.

– Han hadde blod i avføringen og var mye slapp. Han ble også syltynn og usosial. Det har vært mye smerte og fravær fra både skole og barnehage, sier Yousef.

Selv ble hun sykemeldt fra jobb i tiden før diagnosen var satt.

– Det var mye fram og tilbake fra legevakt og sykehus, og det var tøft å ikke vite hva som foregikk. Vi skjønte ingenting, og det var et sjokk å oppdage hva det var, sier mammaen.

Nå har tilstanden til Adam blitt stabil takket være medisiner som virker, men søsteren sliter fremdeles med store smerter.

Adam Yousef er 14 år og har Crohns sykdom. Han fikk diagnosen da han var fire år gammel. Foto: Privat

Kan ha funnet en løsning

Og Amal Yousef er ikke alene om dette. For stadig flere barn i Norge sliter med mage- og tarmproblemer. Ofte er plagene lite spesifikke – noe som gjør det vanskelig å stille riktig diagnose raskt.

Fastleger kan være usikre på hvor alvorlig tilstanden er.

Men nå kan norske og svenske forskere ha funnet en løsning på problemet. En løsning som forhåpentligvis kan føre til at mange barn og unge slipper å gjennomgå ubehagelige og ressurskrevende tester.

– Vi har funnet ut at vi kan bruke en blodprøve som måler to fettstoffer i blodet til å skille ut de barna hvor det er stor sannsynlighet at plagene skyldes en inflammatorisk tarmsykdom.

Det sier Marte Lie Høivik til NRK. Hun er professor ved Universitetet i Oslo og overlege ved Oslo universitetssykehus. Den nye studien er publisert i Nature Communications.

Man vet det øker, men ikke hvorfor

Ifølge Høivik er det vanskelig å si noe om hvorfor stadig flere barn sliter med mage- og tarmproblemer.

– Denne typen plager kan ha mange årsaker – de skyldes alt fra infeksjoner til kroniske betennelsessykdommer, autoimmune sykdommer, allergier og matintoleranser. Stress og press kan også gi seg utslag i mage og tarm.

Marte Lie Høivik er professor ved Universitetet i Oslo og overlege ved gastromedisinsk avdeling på OUS-Ullevål. Foto: Oslo universitetssykehus

Men hvis årsaken til plagene for eksempel er en kronisk inflammatorisk tarmsykdom, så er det viktig å komme raskt i gang med riktig behandling, forklarer hun.

– Vi har derfor hatt som mål å finne nye, enkle metoder som kan skille disse gruppene fra hverandre.

Og det har de nå klart ved hjelp av barn fra flere land.

– Ofte flaut å snakke om

For å finne fram til riktig metode, har forskerne målt en rekke fettstoffer i blodet til barn med mage- og tarmproblemer.

Og ved hjelp av tester i laboratorium og statistikk fant de til slutt to fettstoffer som skilte seg ut. Ved hjelp av disse kan man spore om et barn har IBD ved hjelp av en enkel blodprøve.

Dette kan igjen føre til en tidlig diagnose, samt raskere behandling.

Blodprøven er testet på barn både i Norge, Danmark og England. Og resultatene har vært de samme uavhengig av land, forteller forskerne.

Høivik sier det er mange unge som sliter med denne typen sykdom, da det er et tema som ofte kan være flaut å snakke om.

– Ja det er nok dessverre sånn at veldig mange barn, og kanskje spesielt tenåringer, synes slike plager er helt forferdelig. Og vi vet jo at alt som har med avføring å gjøre er veldig tabubelagt. Bare det å snakke om bæsj og diare er vanskelig for mange.

Og derfor er det å skulle både ta og sende avføringsprøver noe mange kvier seg for, sier forskeren.

En sykdom som ikke vises

Mamma Sarah Yousef kan skrive under på at dette er en sykdom som er vanskelig for barna. For Crohns er en skjult sykdom, og den kan derfor være vanskelig å forstå for andre, forklarer hun.

Hun forteller videre at det har vært mobbing involvert, og at det til tider kan være vanskelig å gå på skolen når man må mye på do.

Siden storebror Adam allerede hadde diagnosen, gikk det rimelig kjapt å finne ut at lillesøsteren hadde det samme. Men det har ikke vært like enkelt å få bukt med tilstanden for Amal.

– Hun har mye magesmerter, er slapp og har blod i avføringen. Nå venter vi på svar etter noen uker med ny medisin, sier Yousef.

Hun ønsker å sette ord på sykdommen slik at andre bedre kan forstå hva barna går gjennom.