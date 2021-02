Massevaksinerte sykehusansatte – sykefravær ble bivirkningen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er forventet og ikke uvanlig å få bivirkninger av koronavaksine. Det viser bare at den virker, ifølge smittevernlege Andreas Radtke ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Likevel fikk de seg en aldri så liten overraskelse ved sykehuset denne uken.

Som mange andre steder, har massevaksineringen i Trondheim startet denne uken – på høy tid, mener de som har kritisert at vaksineringen i Norge har gått for tregt.

Ved St. Olavs hospital ble 1800 ansatte vaksinert i løpet av tre dager med AstraZeneca-vaksinen – blant disse leger, sykepleiere, ambulansepersonell og teknisk personell.

– Vi var veldig ambisiøse med å vaksinere så mange som mulig, på så få dager som mulig, sier Radtke.

Logistikkmessig gikk det bra, forteller smittevernlegen ved sykehuset videre, men utfordringen dukket opp da de så hvor mange som møtte til jobb dagen etter vaksinering.

Eller kanskje heller – hvor mange som ikke møtte til jobb.

Flere hjemme samtidig

Fra før av har om lag 1200 av sykehusets vel 10.000 ansatte blitt vaksinert – da med Pfizer-vaksinen.

Radtke forteller at også da var det folk som ble hjemme fra jobb med bivirkninger etter vaksinen.

– Men da var det ikke så mange at vi måtte begynne å regne på det for å se om det var nok folk på de forskjellige avdelingene, sier han.

Forskjellen fra da til nå var at de brukte mye lenger tid på vaksineringen – nemlig to uker, og ikke bare noen dager.

IKKE FULL OVERSIKT: Smittevernlege ved St. Olavs hospital, Andreas Radtke, sier de først mandag får full oversikt over hvor mange ansatte som faktisk måtte bli hjemme. Foto: Jørgen Pettersen / NRK

Radtke utelukker ikke at andelen av de med bivirkninger er like høy denne gangen, men at det er mer synlig fordi flere ble vaksinert samtidig, og dermed er hjemme samtidig.

Smittevernlegen understreker imidlertid at han har ikke den fulle oversikten over hvor mange og hvor høy andel av de vaksinerte som har fått bivirkninger i denne runden, da vaksineringen ikke var over før fredag ettermiddag.

– Det vet vi først på mandag, og da må vi også vurdere om vi kan tåle at såpass mange er hjemme, eller om vi må fordele vaksinasjonen over enda flere dager neste gang, sier han.

– Vi har bygget opp et system for å vaksinere mange veldig fort, men vi kan ikke bruke det om vi får driftsproblemer.

Må planlegge

At folk kan bli litt syke av vaksinen er noe man har visst lenge, sier helse- og velferdsdirektør i Trondheim, Helge Garåsen.

Det er han som er ansvarlig for vaksineprogrammet i kommunen.

– Det er en påregnelig sak, og man må planlegge, sier han.

– Å spre det ut over tid er den eneste måten å løse det på, slik at virksomheter blir mindre sårbare.

Garåsen mener at å vaksinere 1800 personer over tre dager i utgangspunktet ikke er for mange, og at så lenge de har fordelt disse over flere avdelinger, så skal det gå bra.

Ifølge smittevernlege Andreas Radtke gjorde de nettopp dette, og derfor har de også unngått problemer med forsvarlig drift.

Garåsen understreker også at det stort sett alltid er snakk om milde bivirkninger, og mener at dette er en konsekvens man må tåle.

– Det er ikke noen større utfordring utover et ubehag en dag eller to, sier han.

FLERE VAKSINER: Helse- og velferdsdirektør i Trondheim, Helge Garåsen, mener dette er spennende tider. – Vi får håpe vi får enda flere vaksiner, for vi vil gjerne vaksinere så mange som mulig. Foto: Anne Heidi Røstad/NRK

Kun milde symptomer

Ifølge Andreas Radtke har alle sykehusansatte som har fått bivirkninger, hatt milde symptomer.

– Det vi snakker om er muskelverk, generell sykdomsfølelse, og lett feber som ved en forkjølelse. Ingen har fått allergiske reaksjoner eller hatt behov for intensivovervåkning, sier han.

– Det er stort sett en forlengelse av det som skal skje når man vaksinerer. Man trigger immunsystemet.

Enkelte av dem som ble vaksinert den første dagen – onsdag – er allerede tilbake på jobb igjen.

Neste runde med vaksinasjon ved sykehuset er i uke 9 – da vil de motta mellom 800 og 900 doser. Inntil da skal de ta en avgjørelse på om de skal senke tempoet på vaksineringen, for å unngå for stort mannefall.

– Massevaksinasjon er artig, men også krevende, avslutter smittevernlegen.