St. Olavs hospital senker beredskapen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Torsdag morgen melder St. Olav at sykehuset nå endrer til «grønt, men skjerpet beredskap». Dette skjer etter ni uker med høynet beredskap ved sykehuset.

Senkingen i beredskapsnivå er for at sykehuset skal kunne legge til rette for planlagt virksomhet og gjennomføre utsatte operasjoner.

Dette skjer samtidig som Trondheim opplevde en smittetopp onsdag med 254 nye smittede.

Torsdag var det 206 nye registrerte personer med koronavirus.

Ta igjen utsatte operasjoner

600 pasienter har fått utsatt operasjon eller behandling de siste månedene ved St. Olav. Nå vil sykehuset forsøke å gjøre noe med etterslepet.

– Vi har et vindu akkurat nå, og det gjør at vi kan behandle flere pasienter enn vi har klart de siste ukene, sier Aasved.

Hun påpeker at det er viktig å ta igjen et ettslep før en eventuell ny smittebølge kommer.

Lavere sykefravær

Det er færre covid-pasienter innlagt enn tidligere, og det høye sykefraværet har gått ned på sykehuset.

Dermed begynner sykefraværet nå å nærme seg et mer normalt nivå for vinteren.

– Dette gjør situasjonen lettere, og det er viktig at vi har et beredskapsnivå som er tilpasset situasjonen, sier Aasved.

Tiltakene for å avhjelpe fullt sykehus blir fortsatt stående, fordi de enda er nødvendige, opplyser Aasved.



Forberedt på å høyne

Sykehusledelsen er likevel forberedt på at antall innlagte covid-pasienter vil øke når smittebølgen treffer Trøndelag.

Dermed kan sykehuset raskt måtte høyne beredskapen igjen.

– Vi har nå oppdaterte og solide beredskapsplaner, og kan derfor gjøre endringer i beredskapen på kort varsel. Vi vet ikke hvor lenge vi har dette handlingsrommet, men det er viktig at vi utnytter situasjonen godt, sier Aasved.