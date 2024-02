St. Olav: Pasienter fjernes fra ventelistene i Helseplattformen etter ett år

St. Olavs hospital har av avdekket en ny risiko i Helseplattformen. Tiltak er iverksatt for å ivareta pasientsikkerheten.

Det kommer fram i ei pressemelding.

– St. Olavs hospital oppdaget nylig at pasienter forsvinner fra ventelistene når sykehuset nå har brukt Helseplattformen i mer enn ett år. Det er nå avdekket at dette skyldes at journalsystemet Helseplattformen har innebyggede regler for utløpsdato på forordninger, skriver de.

Feilen berører 1. februar, 567 pasienter. Etter sykehusets gjennomgang av disse pasientene er det 67 pasienter som må følges opp av sine respektive klinikker med tanke på videre vurdering. Klinikkene kontakter de berørte pasientene.