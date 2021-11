Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

St. Olavs hospital i Trondheim opererer nå på gult beredskapsnivå og har snart sprengt kapasitet.

Det samme gjelder kapasiteten til flere av legesentrene i byen.

Sykehuset har innført flere tiltak den siste uka. Ansatte må nå holde enmetersregelen, i tillegg til at flere sosiale arrangement i sykehusregi har blitt avlyste.

42 ansatte ved sykehuset har den siste uka fått påvist koronasmitte, der de fleste har blitt smittet utenfor sykehuset.

Nå skal St. Olav innføre nye tiltak. Denne gangen rettes de mot uvaksinerte ansatte.

Uvaksinerte skal bruke munnbind

Sykehuset er i ferd med å kartlegge vaksinestatusen til alle ansatte som er i kontakt med pasienter.

– De som er uvaksinerte skal ta i bruk munnbind, i tillegg til generelle smitteverntiltak.

Dette skriver Grethe Aasved, administrerende direktør ved St. Olavs hospital i en e-post til NRK.

Det er uvisst når munnbindpåbudet blir innført.

Ansatte som har pasientkontakt vil nå få spørsmål om de er vaksinerte eller ikke.

Ledelsen har full forståelse for at ansatte eventuelt ikke ønsker å oppgi vaksinasjonsstatus. Men dersom de ikke oppgir dette vil de bli ansett som uvaksinerte.

Aasved understreker at kartleggingen er drøftet med både tillitsvalgte og verneombud.

Ansatte forstår arbeidsgiver

– Vi har forståelse for at arbeidsgiver har et behov for å beskytte pasienter. Pasientsikkerheten kommer aller først.

Det sier Gro Lillebø, foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved St. Olavs hospital.

Lillebø forteller at det ikke har kommet noen reaksjoner fra de ansatte om vaksinekartleggingen.

Gro Lillebø, foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved St. Olavs hospital har forståelse for arbeidsgivers behov for å kartlegge de ansattes vaksinestatus. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Den foretakstillitsvalgte mener at det er viktig at informasjonen om de ansattes vaksinasjonsstatus ikke lagres, av hensyn til personvern.

– Vaksine er i utgangspunktet en privatsak, men samtidig skal sykehuset ivareta pasientsikkerheten. Så her blir det to hensyn å veie opp mot hverandre, sier Lillebø.

Ledelsen opplyser at de ansattes vaksinasjonsstatus ikke skal lagres i forbindelse med kartleggingen.

Utfordringer ved byens legesentre

Koronaviruset skaper også utfordringer for flere av legesentrene i Trondheim.

Et av legesentrene har sterkt begrenset kapasitet og flere andre legesenter har begrenset kapasitet grunnet sykdom hos de ansatte.

Situasjonen er krevende og fører til at mange pasienter for tiden ikke får utført normale fastlegetjenester, skriver kommunen i en pressemelding.

Legesentrene er oppfordret til å legge ut informasjon fortløpende om egen bemanning på sine nettsider.

Legevakten har også bemanningsutfordringer på grunn av sykdom og har ikke kapasitet til å bistå annet enn for øyeblikkelig hjelp.

– Denne situasjonen anser vi som alvorlig. Vi følger situasjonen tett, og er i dialog med aktuelle legesentre og legevakten for å finne løsninger, sier Hilde Myhre, enhetsleder enhet for legetjenester og smittevernarbeid i Trondheim kommune.