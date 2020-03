Garasjen og huset til Kristin Olsen skal ha fått skader etter at det plutselig regnet stein i et boligfelt i Kjønstadmarka i Levanger.

Politiet meldte like etter klokken 16 onsdag om sprengningsuhellet. Olsen var selv inne i huset da det brått begynte å riste.

– Det var som om huset letta. Jeg trodde vinduer, tak og vegger kollapset, sier hun.

Utenfor inngangsdøra hennes lå en stein på nærmere 25 centimeter i diameter.

– Jeg skyndte meg ut, og så at det var fullt med stein over hele gårdsplassen.

Gata var ikke avsperret under sprengningen

I lengre tid har anleggsarbeid pågått i området for å bygge vei til et nytt boligfelt.

– Det har skjedd noe spesielt under den siste salva i dag. Vi må prøve å finne ut hva, og alvorligheten av det, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Bernt Tiller.

– Det kom et kjempesmell – det største jeg har hørt her. Huset rista. Det hoppa nesten, sier Marcela Kvello.

UBEHAGELIG: Espen og Marcela Kvello synes opplevelsen onsdag var svært ubehagelig. Foto: Vegard Woll / NRK

Hun synes det har vært ubehagelig med jevnlige smell rundt huset de siste månedene, men at opplevelsen onsdag ikke kan måle seg.

– Jeg ventet på sønnen min som skulle komme fra skolen denne veien. Jeg tenkte, dette er farlig, sier hun.

Ingen personer ble skadet, ifølge politiet. Men det kunne fort ha skjedd, fordi gata ikke var sperret av.

– Vi har ikke fått noe som tyder på at veien var sperret av på noe vis, sier politioverbetjent Morten Mogstad.

ETTERFORSKER SAKEN: Politioverbetjent Morten Mogstad sier at politiet jobber med å kartlegge skadeomfanget etter sprengningen som ikke gikk som den skulle. Foto: Vegard Woll / NRK

Det skal være materielle skader etter uhellet. Ifølge Mogstad vet politiet foreløpig at det skader på ett hus, som ligger anslagsvis 100 meter fra området hvor sprengningen skjedde.

Skal etterforske saken

– De har sprengt på en måte de ikke har gjort før – det er forklaringen vi har fått hittil, sier Mogstad.

Politiet har avhørt sprengningsbas og entreprenøren. Forklaringen politiet har fått er at de har dekt til med matter, slik de skal gjøre.

– De har gjort alt etter boka, ifølge dem selv. Men det har likevel sprutet stein, forklarer politioverbetjenten.

BEKLAGER: Frosta Entreprenør vil komme til bunns i hva som gikk galt under onsdagens sprengning. Foto: Vegard Woll / NRK

Nå er politiet i gang med å få oversikt over skadeomfanget. De har opprettet sak, og videre etterforskning vil avdekke om noen har gjort noe uaktsomt.

Entreprenøren: – Det er uforklarlig for oss

Frosta Entreprenør har sprengt nærmest daglig i området siden august i fjor.

Daglig leder Sverre Skogly bekrefter at de ikke har sperret av gata før salvene.

– Det er ganske lang avstand, og vi har vurdert at vi ikke hadde behov for å sperre av. Det skal vi i ettertiden selvsagt gjøre.

Han beklager på det sterkeste uhellet som skjedde onsdag.

– Vi har hatt daglige salver, og plutselig hadde vi et uhell hvor det har sprutet stein til tross for at vi har dekket til. Det er uforklarlig for oss. Vi prøver å finne en forklaring, sier Skogly.