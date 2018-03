NRK-serien, «Heimebane», hadde premiere søndag kveld. Serien, som har fått god mottakelse fra anmelderne, fikk mye oppmerksomhet for dialektbruken på Twitter etter premieren.

Språkprofessor og faren til Ane Dahl Torp, Arne Torp, er på sin side meget imponert over datteren.

IMPONERT OVER DATTEREN: Språkprofessor, Arne Torp, sier at datteren alltid har vært flink med språk.

– Jeg er kjempeimponert over innsatsen hun gjør, sier Torp, som innrømmer at han er inhabil.

Ifølge språkprofessoren har datteren et godt språkøre.

– Ane har alltid vært kjapp i språklige disipliner og hun er veldig opptatt av at det skal være ekte og genuint, forteller professoren på Universitetet i Oslo.

Twitterbrukerne er imidlertid ikke helt enig med språkprofessoren. Mange spør seg om skuespilleren burde brukt farens kompetanse.

– Hun har ikke snakket med meg i det hele tatt om hvordan hun skulle snakke, avkrefter Torp.

Språkprofessoren, som er kjent for å plassere dialekter, mener datteren har funnet en naturlig måte å snakke på i serien.

– Hun sikter jo mot en moderne trondheimsdialekt, som er realistisk siden treneren hun spiller er fra Trondheim.

Snakket trøndersk hele tida

Ane Dahl Torp har gått til språkcoach for å få på plass den nye dialekten, og forteller at hun også fikk hjelp av en trøndersk lærer i Ulsteinvik under innspilling.

Da hun var på besøk hos «Lindmo» på lørdag, fortalte hun at det er kjempevanskelig å bytte dialekt.

FØRSTE KVINNE I ELITESERIEN: Ane Dahl Torp, spiller fotballtrener Helena Mikkelsen.

– Jeg prata trønder helt fra jeg ble henta om morgenen. Målet mitt var at folk ikke skulle tenke over at jeg egentlig snakker en annen dialekt, fortalte Torp til programleder Anne Lindmo.

John Carew, som også har en sentral rolle i tv-serien, liker veldig godt at skuespilleren snakker trøndersk.

– Trønderdialekta er jo så varm og god, sier den tidligere fotballspilleren, som spiller assistenttrener i serien.

Autentisk og moderne

– Dialekten til Ane Dahl Torp, kan godt passere som en yngre trondhjemmer, sier språkforsker på NTNU, Tor Erik Jenstad.

Den trønderske forskeren er, i likhet med far Torp, imponert over skuespilleren.

AUTENTISK OG MODERNE: Ane Dahl Torp, snakker en moderne Trondheimsdialekt, mener språkforsker Tor Erik Jenstad.

– Mye er på plass, hun bruker «tjukk l», endelsene er riktige som i «bilan» og «jentan». Og trykket sitter også der det skal.

Jenstad, som understreker at han ikke har sett så mye av serien, har en teori om hvorfor så mange henger seg opp i hvordan Dahl Torp snakker.

– Det finnes et lite dialektpoliti der ute. Mange vil vel at ting skal høres ut som det gjorde da de selv vokste opp.

Likevel innrømmer språkforskeren at hun har en liten vei å gå.

– Hun må øve litt mer på palatalisering og på grammatikken, mener Jenstad.

