For en uke siden fikk Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun sparken som henholdsvis hovedtrener og assistenttrener i Rosenborg. Avgjørelsen har møtt massiv motstand fra flere hold – men også støtte.

Tidligere suksesstrener Nils Arne Eggen har sagt at han stiller seg lojalt bak beslutningen til Ivar Koteng og styret. Han forteller til Avisa Sør-Trøndelag at prosessen har pågått lenge, og at han selv har vært involvert som rådgiver. Koteng innrømmer at Eggens mening kan være viktig for styret.

Sportskommentatorer er på sin side kritiske til det de kaller «Eggen-spøkelset».

– Eggen har hatt en rolle i klubben siden han gikk av som hovedtrener i 2002. Av og til har det fungert godt, men det har også vært problematisk, sier Birger Løfaldli, sportskommentator i Adresseavisen.

Nils Arne Eggen mener det er naturlig at han blir spurt om råd.

– I alle prestasjonsorganisasjoner er det lurt å ta i mot råd fra folk som har kunnskap og erfaring. Dessuten trente jeg jo laget så sent som i 2010, sier Eggen til NRK.

Videre forteller Eggen at han har en kontrakt med Rosenborg hvor han er bedt om å stille som rådgiver og samtalepartner for klubben.

– Jeg har bare ett motiv: at Rosenborg skal være best mulig. Hvis noen spør meg om råd, svarer jeg så godt jeg kan ut ifra min erfaring, forteller Eggen.

«Sjuende far i huset»-problematikk

Sportskommentator i VG, Leif Welhaven, mener det er naturlig at styret lytter til rådene fra Nils Arne Eggen. Foto: Frode Hansen / VG

Løfaldli tror en støtteerklæringen fra Eggen har gjort avgjørelsen om å sparke Ingebrigtsen langt enklere for styreleder Ivar Koteng og resten av styret.

– Når Eggen sier en ting, slår det veldig sterkt, sier han.

Sportskommentator i VG, Leif Welhaven, mener det er naturlig at styret lytter til rådene fra Nils Arne Eggen.

– Men det bør være en balansegang mellom å nyttiggjøre seg av hans verdifulle kunnskap og en sjuende far i huset-problematikk.

Kåres smarte grep

Sportskommentatorene mener Eggens rolle kan by på problemer for personen som skal ta over trenerjobben i Rosenborg. Welhaven peker først og fremst på at fremtidens trenere alltid vil bli målt opp mot Eggen, noe som kan være krevende nok i seg selv.

– Det er utfordrende å bli sammenlignet med en person som har oppnådd resultater som nye trenere etter all sannsynlighet aldri kommer til å være i nærheten av.

Løfaldli mener at den nye treneren gjør et sjakktrekk i å komme på go'fot med Eggen fra starten.

– Et av de viktigste grepene Kåre Ingebrigtsen gjorde da han fikk trenerjobben, var å knytte til seg Eggen. Han brukte ham som støtte, slik at han fikk bidra konstruktivt i stedet for å bli en trussel som han har vært for andre trenere.

Eks-treneren stiller seg uforstående til Løfaldis kommentar.

– Hvilke trenere er det jeg skal ha vært en trussel for? spør Eggen.

Snakker med Eggen før vanskelige avgjørelser

Styreleder Koteng vil ikke si at Nils Arne Eggen har stor innflytelse, men han innrømmer at trenerlegenden er blant dem han henvender seg til for å få råd.

– Jeg møter Nils Arne Eggen rett som det er, og prater mye skit og tull. Det er hyggelig. Han er en av dem vi rådfører oss med før vanskelige avgjørelser for å kvalitetssikre at vi tenker riktig, sier Koteng.