Spektakulær film om Norge får priser i Cannes

– Tanken bak «Iconic Norway» var å få frem de skjulte perlene og det mytiske og ikoniske med norsk vinterlandskap. Litt sånn rufsete, fordi vi synes Norge aldri blir fremstilt på den måten, sier den trondheimsbaserte fotografen Sven-Erik Knoff til NRK.

I seks uker reiste han og filmskaper Grim Berge rundt om i Norge for å fange vinterlandskapet på kamera, og da resultatet ble publisert fikk den seks minutter lange videoen flere hundre tusen visninger på bare noen få dager.

Sven-Erik Knoff og Grim Berge utgjør selskapet Natural Light AS. De ble kjent da de laget filmen «Winter in Trondheim» for Visit Trondheim. Foto: Evelyn Mollan Knoff

Nå har filmduoen fått vite at de vil vinne priser i to kategorier under prisutdelingen «Cannes Corporate Media & TV Awards».

– Jeg fikk helt sjokk da jeg fikk mailen. Vi har flere millioner visninger på filmen rundt om på nettet, men når vi blir vurdert av en fagjury i en internasjonal filmfestival så betyr det mye for oss, sier Knoff.

Filmskaperne ville vise frem landet fra en litt «rufsete» side, for å vise frem Norge fra en mystisk og spektakulær side. Foto: Sven-Erik Knoff

– Mystisk, med spektakulær natur

Filmen ble laget i samarbeid med Visit Norway for å markedsføre Norge som et vinterreisemål.

– Filmer som Ringenes Herre og serier som Game of Thrones har elementer av det der mystiske, med spektakulær natur. Det har vi jo masse av i Norge, og derfor ville vi lage noe lignende, men som en reiselivsfilm, sier Knoff. ​

Filmskaperne ble kjent da de jobbet sammen med filmen «Winter in Trondheim» for Visit Trondheim. Da bestemte de seg for at de ville jobbe sammen igjen.

– Men Grim skulle ut i verden å gjøre to årsprosjekt hvor han filmet ulike destinasjoner i hele verden. Vi holdt dialogen underveis, og sa at da han kom tilbake skulle vi gjøre et nytt prosjekt sammen, sier Knoff.

Det resulterte i «Iconic Norway», som nå vil vinne pris i kategoriene «Best Camera» og «Tourism films». Hvilken plassering de får, om du får en gull- eller sølvdelfin, vil de derimot ikke få vite før prisutdelingen i september.

– Plukket ut fra 1000 bidrag

Knoff forteller at filmen deres ble plukket ut fra 1000 innsendte bidrag. Han tror det er flere ting som gjorde at deres film skilte seg ut.

– Vi bruker ulike teknikker både i produksjon og etterbehandling, som gjør at du opplever det som en helt annen greie enn det man tradisjonelt ser rundt om på nett og det som reiselivsnæringa ofte benytter, sier Knoff.

– Vi ville gjøre det litt annerledes. Vi ville ha kinopreget, storformatpreget. Det er nok en av årsakene til at vi vinner priser der nede. Og så har du musikken fra Thomas Bergersen som spiller en vesentlig rolle, legger han til.