Speilsalen på Britannia Hotel er Årets restaurant 2020

Torsdag formiddag ble det kjent at Speilsalen i Trondheim er kåret til Årets restaurant i Norge i 2020. Restauranten ligger i landsdelens eneste femstjerners hotell, Britannia Hotel.

Speilsalen blir dermed norsk finalist i kampen om The Nordic Prize - en svært ettertraktet pris i restaurantmiljøet, arrangert av Den danske spiseguide.

– Det er en viktig pris å få, og jeg er overbevist om at Guide Michelin følger med på hvem som utmerker seg der, sier restaurant-nestor Roar Hildonen.

Folk i kø etter Michelinstjerna

Det ærverdige hotellet fra 1870 stengte for totalrehabilitering i 2016, og våren 2019 kunne en stolt hotelleier Odd Reitan åpne det igjen i all sin prakt. Da hadde selskapet hans brukt over en milliard kroner på oppussingen.

I februar 2020 fikk Speilsalen sin første Michelinstjerne, og ventelistene ble lange.

På grunn av pandemien måtte hotellet stenge måneden etter. Det har vært stengt i flere runder, men åpnet sist igjen i februar.

Slik ser det ut i Speilsalen på Britannia Hotel. Foto: James Eric Hensley

Sterke konkurrenter i Nordic Prize

Seks restauranter ble i fjor høst prenominerte som kandidater til Årets Restaurant i Norge for 2020: Maaemo, Re-Naa, Rest, Stallen, Speilsalen og The Tea Room.

Juryen har nå talt, og kjøkkensjef Christopher Davidsen er og restaurantsjef Henrik Dahl Jansen kan smykke seg med den gjeve tittelen.

For å vinne The Nordic Prize, må Speilsalen slå konkurrentene Dill i Reykjavik, Frantzén i Stockholm, Inari i Helsinki, Jordnær i Gentofte utenfor København og Koks på Færøyene.

Grunnet koronarestriksjonene er det vanskelig for juryen å prøvespise på de ulike finalerestaurantene, men juryleder Arne Ronold sider de håper å få det til i løpet av mai/juni, slik at vinneren forhåpentligvis kan kåres i løpet av sommeren.