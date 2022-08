Speiderhytte brukt som narkofabrikk

Politiet mener ei hytte i Granåsen i Trondheim ble brukt som narkotikafabrikk. De pågrep i mai en østeuropeisk mann som de mener har produsert amfetamin, skriver Adresseavisen.

To andre menn i 20-årene er senere også sikta i saken og sitter i varetekt.

– Vi har over lang tid brukt store ressurser på denne saken. Politiet kan ikke utelukke flere pågripelser i saken, sier Per Christian Stokke, seksjonsleder for etterforskning ved Heimdal politistasjon til avisa.

Hytta eies av Speideren, men har vært leid ut via Airbnb.