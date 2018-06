Sparka tre av fire streikende etter at streiken var over

– Det er veldig lett å tenke at dette er en gjengjeldelse, men vi vet ingenting. Men det er det vi tenker, sier Lise Ulseth i Fagforbundet til NRK.

Det var 16. april de fagorganiserte i barnehagen gikk ut i streik. De kjempa for å få beholde en tariffavtale de inngikk i 2015. Barnehageeieren mente den var for kostbar og at den gikk ut over muligheten til å drive barnehagen.

Men etter seks uker i streik gikk eieren med på å videreføre tariffavtalen.

– Skuffa

Åtte dager etter at de ansatte var tilbake på jobb mottok tre av barnehagens fire faste ansatte oppsigelsen.

– De synes dette er veldig trist. De var innstilt på at en nedleggelse av barnehagen kunne skje dersom de gikk ut i streik. Men den sjansen var de villige til å ta, sier Ulseth.

Barnehageeieren sier oppsigelsene ikke har noe med streiken å gjøre.

– Driften reduseres på grunn av min helse og kun det, skriver eieren i en SMS til Fagbladet.

Håper på nye jobber

Når barnehagen nå reduserer antallet barn, så må Inderøy kommune sørge for at de får en plass i andre barnehager i kommunen.

– De håper det blir noen ledige jobber i kommunen som følge av at ungene må flyttes. Så jeg tror ikke det ser så mørkt på det. Men de føler seg snytt av arbeidsgiver. Det er det ingen tvil om, sier Ulseth.