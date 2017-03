Senterparti-landsmøtet sa nei til skolepenger for utenlandske studenter. Dermed vant Senterungdommen, med leder Ada Arnstad i spissen, en viktig seier under landsmøtet i Trondheim denne helgen.

– Hever kvaliteten på studiene

Flertallet i programkomiteen ønsket å innføre studiepenger for utenlandsstudenter.

Men motstanderne argumenterte med at det hever kvaliteten på studiene å ha et internasjonalt miljø og at dagens ordning gjør det mulig for de dyktigste studentene å komme til Norge selv om de ikke har mye penger.