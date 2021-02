– Det er veldig hyggelige tall, og jeg tar dette som en stor tillitserklæring til politikken Senterpartiet står for med tjenester nær folk og kamp mot sentralisering.

Det sier Marit Arnstad, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

I hennes gamle hjemfylke Nord-Trøndelag har partiet en oppslutning på 35,2 prosent nå i februar, noe som er en fremgang på nær 11 prosentpoeng fra stortingsvalget i 2017.

Partibarometer Nord-Trøndelag febr.2021 mot valget 2017 Periode 2/2–7/2. 598 intervjuer. Feilmarginer fra 1–4,4 pp. Parti Endring +1,7 R 3,3 % +1,7 +0,8 SV 5,8 % +0,8 −8,5 AP 25,7 % −8,5 +10,8 SP 35,2 % +10,8 −0,6 MDG 1,2 % −0,6 +0,2 KRF 2,9 % +0,2 −0,9 V 1,3 % −0,9 −0,8 H 14,0 % −0,8 −3,8 FRP 7,7 % −3,8 +1,1 Andre 2,9 % +1,1 Kilde: Norstat

Også i sørdelen av Trøndelag gjør Senterpartiet et byks frem, og har nå ifølge meningsmålingen en oppslutning på 20,3 prosent. Det betyr at Senterpartiet er nær jevnstor med Arbeiderpartiet og Høyre her.

Partibarometer Sør-Trøndelag febr.2021 mot valget 2017 Periode 2/2–7/2. 596 intervjuer. Feilmarginer fra 1,4–4,1 pp. Parti Endring +2,0 R 4,9 % +2,0 −0,6 SV 7,1 % −0,6 −10,4 AP 22,4 % −10,4 +9,6 SP 20,3 % +9,6 +2,3 MDG 6,2 % +2,3 −0,7 KRF 2,0 % −0,7 +0,0 V 4,1 % +0,0 +0,8 H 21,5 % +0,8 −4,7 FRP 7,0 % −4,7 +1,7 Andre 4,5 % +1,7 Kilde: Norstat

– Det er uvant for oss å være blant de tre store, og et godt utgangspunkt for å vinne et mandat, sier Arnstad fornøyd.

GLAD FOR DYTT I RYGGEN: Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol for Ap er glad velgerne er på vei tilbake, og er motivert for å stå på så landet får en ny regjering til høsten. Foto: Solvår Flatås / NRK

Også glede i Ap

Etter flere nedslående målinger ser trenden ut til å ha snudd for Arbeiderpartiet.

Partiet går frem i begge valgkretsene i fylket sammenlignet med meningsmålingen i september i fjor. Det er likevel et stykke fram til valgresultatet fra forrige stortingsvalg i 2017.

– Det er bedre å få litt dytt i ryggen enn å få ei ørtæv.

Det sier Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant for Ap. Ifølge henne har partiet fått flere ørtæver, og hun er glad tilbakegangen nå er stoppet.

– Vi er ydmyke, krummer nakken og kjemper for å gi landet ei ny regjering.

Arbeiderpartiet har fortsatt en lang vei å gå for å nå oppslutningen de fikk ved siste stortingsvalg i Trøndelag.

– Selv om vi motiveres av denne fremgangen er det lave tall for Arbeiderpartiet. Jeg har vært med og talt opp valgresultatet i Nord-Trøndelag på over 40 prosent, så det er klart vi synes dette er for lavt, sier Kjerkol.

Mandatfordeling Trøndelag febr. 2021 Mandatfordeling hvis Stortingsvalg nå sammenliknet med valget 2017 PARTI ENDRING AP Arbeiderpartiet -2 2 ned fra 2013 H Høyre 0 Ingen endring siden 2013 SP Senterpartiet + 2 2 opp fra 2013 Frp Fremskrittpartiet 0 Ingen endring siden 2013 SV Sosialistisk Venstreparti 0 Ingen endring siden 2013 Norstat

(I dag er totalt 15 stortingsrepresentanter fra Trøndelag, inkludert to utjevningsmandater fra Venstre.)

Senterpartiet ligger an til å ta et mandat fra Arbeiderpartiet både i nord- og sør-delen av fylket.

Kjerkol er klar på at de ønsker å danne regjering med Senterpartiet, og ser på resultatet av målingen som en klar tilbakemelding til regjeringspartiene.

– Lokalsamfunnene i Trøndelag er i utvikling. Når vi hadde ei rød grønn regjering jobbet vi for å få prosjekter til Trøndelag. Nå er situasjonen snudd på hodet og vi må kjempe for de samfunnsfunksjonene vi har.

– Rollebyttet vi nå ser mellom Ap og Sp blir spennende frem mot valget.

Det sier Linda Bjørgan, politisk kommentator i NRK.

NYE ROLLER: Politisk kommentator Linda Bjørgan i NRK er spent på hvordan Ap takler rollebytte, om Sp blir største parti ved høstens stortingsvalg. Foto: Stein Roar Leite / NRK

– Blir Sp størst er de nærmest til å danne regjering. Ap har ingen tradisjon med å være lillebror i et regjeringssamarbeid og det blir utfordrende for dem.

Enkelte av Senterpartiets kampsaker kan også bli tunge å svelge for Arbeiderpartiet.

– Jeg er usikker på hvor langt Ap vil strekke seg når det gjelder Sps ønske om å reversere en del reformer som allerede er vedtatt, som for eksempel kommunereformen.

Velgerne svikter Frp

For Fremskrittspartiet ser det mørkt ut. Velgerne forlater partiet både lokalt og nasjonalt.

Ifølge målingen er Frp det partiet i Trøndelag med størst tilbakegang i begge valgdistriktene.

SKUFFET: Fremskrittspartiets Lill Harriet Sandaune er skuffet over den dårlige oppslutningen, og tror løsningen er å snakke mer om Frps politikk frem mot valget. Foto: Høyre

– Det er klart at dette ikke er en hyggelig beskjed å få.

Det sier Lill Harriet Sandaune, leder for fylkestingsgruppa i Frp.

At målingen nå er litt bedre enn resultatet av fylkestingsvalget i 2019 er en mager trøst.

– Den var heller ikke bra, så vi må jobbe ufortrødent videre med politikken vår. Mange var misfornøyd med at Frp ikke leverte nok i regjering. Velgerne vil ha mer Frp-politikk, noe som er et mål vi jobber mot, sier Sandaune.

Linda Bjørgan tror årsaken til velgerflukten fra Frp er at partiet er lite synlig.

– Frp gikk ut av regjering for å markere seg og fremme egen politikk inn mot valget, men de har vært veldig lite synlige i Trøndelagspolitikken.

Sandaune tror koronasituasjonen der regjeringen sitter i førersetet er noe av forklaringen på den dårlige oppslutningen.

Hun tror også indre uro i partiorganisasjonen i Oslo påvirker velgerne ellers i landet.

– Vi må snakke mer om vår egen politikk, og ikke hefte oss med hva andre partier lover å gjøre.