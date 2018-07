Søsknene Tunset fyller 1000 år

– Skal vi ha brystkassa frem? Er alle her? Er det noen som kan telle oss? Vi er ikke bedre enn en barnehage.

Det er ikke enkelt å samle tretten søsken til et felles søskenbilde. I dag har familiene til de tretten søsknene reist til Åsen i Trøndelag for å feire 1000-årsdag på en gård som lenge har vært i familien.

– Barn, barnebarn og oldebarn er samlet her i dag. I tillegg til familiene deres tror jeg at vi er rundt 140 stykker, sier Andreas Tunset, en av barnebarna som organiserer bursdagen. Han sier at de trolig er Norges største søskenflokk. Bortsett fra en familie i Irland, hvor ikke alle søsknene fortsatt er i live, er de trolig verdens eldste.

PYNTET TIL BURSDAG: Bondegården på Åsen i Levanger er pyntet til fest. Foto: Jørgen Leangen / NRK

En vennskapelig barndom

Yngstemann i søskenflokken Fred Jostein Tunset mener de var en balansert og vennskapelig flokk.

– Jeg som var yngst hadde to storebrødre å se opp til. Foreldrene våre var stabile og greie, blant oss søsken hadde vi ingen overhoder, vi så opp til hverandre.

Fred Jostein Tunset er 65 år og yngst av Tunsetsøsknene Foto: Jørgen Leangen / NRK

Han skryter spesielt av foreldrene deres og kan ikke få skrytt nok om hans mor.

– Hun var helt fantastisk. Hvis vi var ute i skogen kom hun med middag til oss hver dag, jeg tror hun har bakt 125 000 brød. I tillegg hadde hun ansvaret for fjøset. Hun spilte gitar og sang for oss barna, hun klaget aldri, sa Fred Jostein Tunset.

FAR OG MOR: Birger og Tordis Tunset er søskenflokkens foreldre. Foto: Privat foto

Ser på seg selv som rik

Den eldste av søsknene er Aud Margrethe Tunset (87), hun understreker at de hadde det fint som barn.

– Selv om vi ikke hadde mye penger, så hadde vi hverandre. Vi jobbet hver dag og gjorde som mamma og pappa sa. Jeg ser på meg selv som rik som har denne familien, understreker damen som har blitt 87 år.

ELDST: Aud Margrete Tunset er 87 år og eldst av Tunsetsøsknene Foto: Jørgen Leangen / NRK

Og hun har en teori om hvorfor de har klart å bli 1000 år til sammen.

– Vi levde sunt, vi gikk i skogen og plukket bær og spiste mye syk. I tillegg hadde vi hverandre.

Utover kvelden venter både kaker og helstekt gris til middag.