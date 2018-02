Sørloth om nivået i England: – Ikke noen wow-følelse

– Jeg har kommet godt overens med hele spillergruppa og jeg føler meg velkommen.

Det sier trønderen som for øyeblikket er hjemme på en liten snarvisitt i Trondheim.

Sørloth som for kort tid siden ble hentet av den engelske toppklubben Crystal Palace, føler han har fått en god start i sin nye klubb.

– Det har vært veldig artig og det har gått fort. Når man kommer i gang med hverdagen, blir det som en vanlig arbeidsplass.

Debut mot Everton

Sørloth måtte varme benken i første kamp, men mot Everton fikk han sin debut. Foto: Øyvind Rønning Nyborg / NRK

Debuten i ligaen kom sist helg, da Crystal Palace tapte mot Everton på bortebane. En skade på en av stjernene i laget, gjorde at trønderen gikk rett inn i startelleveren.

– Det var spesielt de første ti minuttene og jeg måtte bruke litt tid på å tilvenne meg spillet. Men jeg var fornøyd med debuten.

Selv om han sier at ligaen er et nivå opp og at spillerne er bedre, syns han likevel ikke overgangen har vært skremmende stor.

– Det var ikke noen wow-følelse over nivået. Det er nivå jeg skal klare å ta.

Storoppgjør venter

Roy Hodgson trener Crystal Palace. Foto: HANDOUT / Reuters

Tilbakemeldingene fra trener Roy Hodgson har også vært gode. Også klubbeier Steve Parish, har latt seg imponere.

– Dette er et nivå opp for ham, men han kommer til å bli en god spiller for Crystal Palace, sa Parish da NRK besøkte klubben.

Laget ligger som nummer 15 på tabellen i England, og nå venter det storoppgjør. På fire av de neste fem kampene, venter topplag som Chelsea, Liverpool, Tottenham og Manchester United. Dermed er det godt nytt at Sørloth føler nivået er inne.

Selvtilliten har han også fått på plass.

– Jeg ønsker å score mitt første mål så fort som mulig og spille meg inn på laget. Jeg er hentet for en grunn, for jeg er god nok, sier Sørloth til NRK.