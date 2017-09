Michael Setsaas og Solveig Klæbo Reitan er oppnevnt som sakkyndige i saken, hvor en 25 år gammel mann i Steinkjer er tiltalt for å ha drept sin far på åpen gate i Sørlia i mars i år.

De gir i retten et bilde av tiltaltes psykiske helsetilstand.

Rus er et sentralt tema

– Etter samtaler med tiltalte, gjennomgang av hans sykdomshistorie og de vurderinger som er gjort, mener vi at tiltalte var psykotisk i gjerningsøyeblikket, sier Klæbo Reitan i retten tirsdag.

Rus er også et sentralt tema i de sakkyndiges utredning, da tiltalte over flere perioder har brukt narkotiske stoffer.

Tiltalte har fått diagnosen paranoid schizofreni.

Forsvarer til tiltalte, Rolf Christensen og aktor Unni Sandøy i retten tirsdag. Foto: Julie Haugen Egge/NRK

Rettssaken etter drapet i Sørlia i mars i år startet mandag 25. september i Inntrøndelag tingrett.

– Han var paranoid ved ankomst

Tiltaltes behandler ved Brøset sykehus forklarte i retten tirsdag at 25-åringen var forstyrret da han ankom sykehuset i april i år.

– Det var tankeforstyrrelser for han klarte ikke å se sammenhenger i situasjoner rundt seg. Han var paranoid, og trodde vi hadde vonde hensikter. Det var også mange religiøse tanker, sier behandleren.

Han sa videre at medisineringen har hatt en god effekt, og at de ser store framskritt i hans helsesituasjon, men at tiltalte fremdeles sliter med innsikt i egen sykdom.

– På grunn av dette vil jeg si at han fremdeles er psykotisk, sier behandleren.

Ville ikke se bilder av avdøde

Både sakkyndige og kriminalteknikere hadde sin gjennomgang av åsted og obduksjonsrapport tirsdag. Her viste de detaljerte bilder av den avdøde og hans skader.

Den tiltalte var tydelig preget da bildebevisene ble lagt fram. Tiltalte valgte å se ned eller å holde hendene foran ansiktet da skader av avdøde ble vist på dataskjermer i retten.