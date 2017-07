Tidlig i juli ble en mann i 20-årene dømt til fengsel i fem måneder for å ha svindlet en rekke personer, og for manglende bokføring i et foretak han var styreleder i.

Mannen var siktet for å ha svindlet 27 personer i underkant av 50.000 kroner, etter å ha tatt imot betaling for billetter han ikke hadde.

Dette var billetter til en rekke konserter, blant annet til Elton John, The Weekend, Øystein Sunde, Bob Dylan og festivalen Vinjerock.

Saken ble avgjort ved tilståelsesdom, og mannen tilsto forholdene han var siktet for.

«Salg på finn.no er i stor grad basert på tillit»

Retten anså handlingene som grovt bedrageri, blant annet fordi saken gjaldt såpass mange personer. Retten mente at antall fornærmede i saken var mer sentralt enn det totale beløpet, da «bedrageriet involverte enkeltmennesker på en måte som de aller fleste vil oppleve som svært ubehagelig».

– Salg på finn.no og andre nettforum er i stor grad basert på tillit mellom den som legger ut en gjenstand for salg og den som velger å handle på denne måten. Allmennpreventive hensyn tilsier at det reageres strengt når denne tilliten brytes, står det i dommen fra Sør-Trøndelag tingrett.

For politiet har mannen forklart at han har begått bedragerier i et større omfang enn det han ble anmeldt og siktet for. Han beregner å ha mottatt over 100.000 kroner, ifølge dommen.

Trengte penger for opphold i Sør-Europa

I retten forklarte mannen at situasjonen hans var prekær, da han hadde mistet jobben, og stod uten penger for opphold og for å returnere fra et land i Sør-Europa.

Retten påpekte imidlertid at mange av bedrageriene ble begått før avreise, og at selve reisen dit var finansiert av andres penger.

I tillegg til fengsel i fem måneder ble mannen dømt til å betale erstatning til de 27 personene han svindlet.