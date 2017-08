Søkte etter savnet student med hund – vil utvide søket i morgen

– I dag har det vært et møte mellom politi, brannvesen og Røde Kors, og det har blitt foretatt søk med hund. Søket vil bli utvidet i morgen, sier Geir Langås ved Krimvakta i Trondheim torsdag ettermiddag.

Det var natt til tirsdag at den 20 år gamle BI-studenten Rakavan Jeevaharan sist ble sett da han forlot et utested i Trondheim sentrum. Politiet har innhentet informasjon fra mobilen til 20-åringen og siste spor er fra Lerkendal.

– Der slås telefonen av 01.26 natt til tirsdag. Det er det siste vi har, sier Langås.

Sendte melding til søsteren

Klokken 00.48 natt til tirsdag fikk søsteren til den savnede mannen ei melding hvor han fortalte at han var på tur hjem. Ut ifra meldingene tolker politiet at studenten var på vei hjem.

– Har dere grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt?

– Vi har ingen holdepunkter for å si at det har skjedd noe kriminelt. Men vi synes det er veldig mystisk at en person som har gitt lyd fra seg til sin søster plutselig bare forsvinner og ikke gir lyd fra seg etterpå, sier Langås.

Politiet skal lete etter den savnede 20-åringen. Foto: Privat

Politiet vil fortsette med å få innhentet kameraovervåkning fra aktuelle områder. Torsdag gikk politiet ut med overvåkningsbilder fra utenfor utestedet Mint, der savnede kan ses tydelig. De etterlyste også en mann som Jeevaharan pratet med utenfor utestedet.

– Vedkommende har kontaktet oss etter å ha kjent seg igjen i bildene. Han vil bli avhørt i løpet av ettermiddagen, opplyser Langås.

De har også fulgt sporene til gater rett ved.

– Vi vet at han var i Ørjaveita. Derfra vet vi ikke om han har gått opp eller ned Jomfrugata, eller bort Taraldgårdsveita mot Ravnkloa, forteller Langås.

– Det er såpass ressurskrevende å få kartlagt bevegelsene hans, at det er det som blir prioritert på etterforskningssiden foreløpig.

Søk først i dag

Langås opplyste i 12.30-tiden torsdag at et organisert søk etter savnede var startet. Da hadde 20-åringen vært savnet i over to døgn.

– Jeg kan ikke gi noe godt svar på hvorfor det ble satt i gang søk først i dag, sier Langås.

– Politienheter søker nå sammen med brann- og redningstjenesten og Røde Kors. De konsentrerer seg foreløpig om området langs elvepromenaden. Vi har ingen konkrete opplysninger som tilsier at han har falt i elva eller i sjøen, men vi søker der likevel, sier Langås.

Politiet ønsker tips fra vitner som kan ha sett vedkommende, og Langås opplyser at de har fått noen tips de vil følge opp.

– Dette er fra folk som mener å kunne ha kunne ha sett ham, i Trondheim, forklarer Langås.

Venner innstiller leting

Venner av den savnede BI-studenten i Trondheim lette i går og i formiddag etter kameraten sin, og ba via en facebook-side om hjelp i letingen.

Klokken 12 torsdag melder en av vennene at de innstiller sin leteaksjon.

– Politiet har egne folk som søker, og vil at vi skal avvente med letingen, skriver en av dem på Facebook.