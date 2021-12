Presten ruller innom åtte parkeringsplasser med guds ord på julaften

Han kjører rundt med mikrofon, anlegg og et lysende hjerte på panseret.

I år har 37-åringen med et juletre på taket av bilen, for å spre ekstra stemning dit han kommer.

– Noen ganger bruker jeg for mye tid på sånt, jeg er litt opptatt av detaljene, sier Ole Thomas Bientie Reiten, sokneprest i Bjugn menighet.

Reiten skal holde åtte gudstjenester på julaften, fra ulike parkeringsplasser i sognet.

– Jeg har ikke fått noen negative reaksjoner på det. Det virker som at folk synes det er flott, sier soknepresten.

Organist på opptak

Da antallsbegrensningene satte en stopper for julegudstjenestene i fjor, valgte Reiten å ta seg ut til bygdene med bil.

Det føltes ikke riktig å kun tillate et knippe mennesker få komme inn i kirka, forteller soknepresten.

Dermed ble det også naturlig å gjenta tradisjonen i år.

Når Reiten ankommer parkeringsplassene har han en kort samling der han leser juleevangeliet.

Deretter får han de oppmøtte med på å synge «deilig er jorden» – med kirkeorganisten på opptak.

– Så har vi en kort andakt og bønn for jula, før vi må kjøre videre, sier han.

Reiten under en av fjorårets julegudstjenester. Foto: Privat

Spade i bagasjerommet

Soknepresten har beregnet at han trenger 45 minutt for å kjøre mellom hver plass.

I år kan tidsskjemaet bli trangt, da det er meldt en god del snøfall på julaften.

Presten forteller at han stiller forberedt med spade i bagasjerommet, i tilfelle han kjører seg fast.

– Det blir ekstra interessant i år, sier Reiten.

Samler bygda

Roar Olden (45) var en av de oppmøtte under gudstjenesten på parkeringsplassen i fjor.

For han og familien er det en tradisjon å dra på gudstjeneste på julaften. Å møte opp på parkeringsplassen utenfor samvirkelaget i Lysøysund ble derfor et godt alternativ under fjorårets strenge restriksjoner.

– Det er en veldig fin opplevelse. Litt spesielt, men samtidig ålreit, sier han.

Olden og familien har store planer om å møte opp på parkeringsplassen i år og.

– Det er samlende for bygda, og jeg tror mange setter pris på at presten er til stede der folket er, sier han.