Betalte for å fjerne snøhaugen – i dag hadde kommunen laget en ny

– Jeg er så oppgitt, og vet ikke helt hva jeg skal si.

Slik reagerer Stein Arild Lyng, leder i Steinkjer gårdeierforening.

– Hvis det er kommunen som igjen fyller opp med snø der, blir jeg mektig provosert. Dette blir rett og slett for dumt.

PROVOSERT: Gårdeier Stein Arild Lyng i Steinkjer har fått mange henvendelser i dag, da en ny snøhaug er på gang akkurat der de fikk den fjernet for få dager siden. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Spleiset for å få snøen vekk

Han og flere av gårdeierne i Steinkjer sentrum spleiset nylig på å få fjernet snøhaugen foran kirka.

Weidemannskatedralen er et praktbygg ved torget i sentrum. I mange uker denne vinteren har den nærmest vært skjult bak svære snøhauger.

Også på torget over gata for kirka, i byens gågate og handikapparkeringer er det dumpet store mengder snø.

Kommunens ledelse har tidligere sagt til NRK at de mangler godkjent deponi, og derfor må dumpe snøen i sentrum.

TOK REGNINGEN: Gårdeiere i Steinkjer engasjerte entreprenør og betalte selv for å få fjernet snøhaugene foran kirka i byen. Snøen ble fraktet til et privat deponi utenfor byen. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Ordføreren beklager

Gårdeierne fikk ros av ordføreren i Steinkjer for initiativet da de selv kostet på og fikk fjernet snøhaugen foran kirka.

– De så vel hvor god plass det ble. Jeg skjønner ikke logikken rett og slett, sier en oppgitt Stein Arild Lyng.

– Gjør de dette på troll, eller skjønner de ikke bedre.

– Vi skal ikke legge snø foran kirka, og jeg beklager at det har skjedd.

Det sier Anne Berit Lein, ordfører (Sp) i Steinkjer.

Hun roser igjen næringslivet for at de fjernet haugene foran kirka tidligere i uka.

BEKLAGER: Ordfører Anne Berit Lein i Steinkjer beklager at snø igjen er dumpet foran kirka, og lover at haugen blir fjernet. Hun roser initiativet fra gårdeierne, blant dem Stein Arild Lyng. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Lover å fjerne haugen

Hun har i kveld tatt kontakt med kommunedirektøren, og lover at den nye haugen som nå er på gang foran kirka blir fjernet.

– Vi skal ikke ha snøhauger der mer, og heller ikke på handikapparkeringer. Det er viktig å sikre parkeringskapasiteten i byen når det nå blir slutt på hjemmekontor.

Hun sier videre at det er viktig å sørge for at myke trafikanter kommer frem, og at trafikksikkerheten i sentrum blir ivaretatt.

Noen snødunger må byen likevel tåle, men de skal komme på mindre krevende plasser.

Kommunen jobber med å få på plass et godkjent deponi, og ifølge ordføreren vil det være på plass innen neste vinter.

Del av spareplanen

Gårdeierne betalte for å få lagt snøen i et privat deponi.

– At vi dumper snøen i sentrum i stedet er del av kommunens spareplan, sier Lein.

Tilgjengeligheten i sentrum betyr mye for gårdeierne.

– Vi skjønner dette er et kostnadsspørsmål for kommunen, sier Stein Arild Lyng.

– Det blir også en kostnad om vi ikke får fremkommelighet i sentrum. Når det er vanskelig å bevege seg i bygatene, blir det mindre handel.