Snart kan kommunene flagge med regnbue- og fotballflagg

Ifølge Adresseavisen sender Kommunaldepartementet forslaget ut på høring onsdag.

– Når det gjelder flaggloven, så er det lagt opp til at bystyrene kan fastsette et reglement der de kan flagge med for eksempel Rosenborg-flagget på store dager, eller andre idrettsflagg ved spesielle arrangementer, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

– Dette avgjøres lokalt, vi har tillit til at de folkevalgte finner gode løsninger.

Loven om flagging på kommunens offentlige bygninger ble innført i 1933 og har siden da lagt begrensninger på hvilke flagg kommunen kan flagde med.

Han forsikrer samtidig at det ikke blir fritt fram på 17. mai og andre offentlige flaggdager. Da er det norske flagg som gjelder.

– Reglene for flagging på offentlige dager vil fortsatt gjelde, sier Sanner til Adresseavisen.