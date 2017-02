Siw Hind ved Sentrum politistasjon i Trondheim. Foto: Helene Solheim / NRK

Mange av oss kjenner til situasjonen. Ferien er rett rundt hjørnet, barna er i ekstase, naboen skal mate katten mens dere er borte og alt er på stell. Bortsett fra passet.

– Passesongen er allerede i gang her på Sentrum politistasjon i Trondheim. Vi har innkalt til passmøte på tirsdag for å kartlegge og forberede oss, sier Siw Hind ved Sentrum politistasjon.

Merker økning

Dette er reglene du skal forholde deg til når du skal skaffe deg nytt pass. Foto: Helene Solheim / NRK

Hind forklarer at de allerede merker større pågang, både på timebestilling og drop-in timer. De legger ut timer en måned frem i tid, og da er det førstemann til mølla.

– Bestill time nå så tidlig som mulig før passesongen. Av erfaring vet vi at fra påsketider vil det være fullt trøkk, sier hun.

Ruster seg opp

Sentrum politistasjon i Trondheim er langt ifra de eneste. I Oslo holder de på med opplæring for å steppe opp bemanningen. De forventer å utstede 40.000 nye pass i løpet av de neste månedene.

– Vi ruster oss opp, men folk må også lære seg til å planlegge bedre. Du kan ikke forvente å få time på dagen om du oppdager at passet ditt har gått ut, sier Gitte Hessenschmidt, leder for passkontoret i Oslo.

Dropper drop-in

Hver sommer er det lange køer for drop-in timer på Sentrum Politistasjon. Foto: Elisabeth Skarrud / NRK

Politistasjonene rundt om i landet har ulike dager og timer for drop-in. I Bergen fjerner de muligheten til drop-in timer fra 1. mars.

– Det er veldig vanskelig med drop-in. Vi vet aldri om det er to eller 30 stykker som møter opp. Ved å kutte ut drop-in får vi flere timebestillinger i bruk, forklarer Kristi Fürstenberg ved politiet i Bergen.

Oslo og Trondheim fortsetter med mulighet for drop-in flere dager i uken, men oppfordrer folk til å være tidlig ute hvis de skal få plass i køen.

– Vi vurderer fra dag til dag hvor mange vi får tid til. Du kan være heldig å få kølapp, men kommer du som person nummer 30 den dagen er det ikke sikkert vi har tid, forklarer Hessenschmidt.

Unngå nødpass

Politiet oppfordrer folket til å sjekke at de har gyldig pass for å unngå nødpass. Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Et nødpass koster like mye som et vanlig pass, men det betyr ikke at det er en god erstatning. Har du måttet ty til nødpass flere ganger, kan du risikere at du får pass med kortere gyldighetsperiode, eller at du ikke får pass i det hele tatt.

– Pass er jo et verdidokument, så det er jo foretrukket at alle har det på stell. Det er heller ikke alle land som godtar nødpass, og det vil bli enda strengere når de nye passene og id-kortene kommer 1. april i 2018, sier Hind.