Snart går fristen ut – her er ekspertane sine råd til å velje rett utdanning

– Eg er litt usikker, men eg må berre prøve på noko og sjå om det blir rett.

Det seier Eirin Krogstad, elev på Gauldal vidaregåande skule i Trøndelag. Ho trur ho vil studere vernepleie.

– Eg veit jo sånn sirka kva område eg vil og det er å jobbe med folk. Men kva det blir innanfor det – det er litt vanskeleg å finne ut av. Det er mykje å velje i.

I motsetnad til Eirin er medelev Siri Krogstad sikker i sitt val. Ho har søkt seg inn på sjukepleia.

– Eg har vore bestemt på dette ganske lenge, så for min del var det ganske lett, seier Siri.

Siri er sikker i utdanningsvalet ho tar, Eirin er usikker på om ho tar rett val og Esten skal i forsvaret før han begynner å studere. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Klassekamerat Esten Bakken har søkt på sivilingeniør, men skal i forsvaret i januar. Dersom han kjem inn, skal han søke om utsetting. Han har prøvd å ha fleire tankar i hovudet når han har bestemt seg for studie.

– Det viktigaste for meg er interesse. At det er noko du brenn for og kan halde på med i mange år. Men sjølvsagt er løn og jobbmogelegheiter også viktig.

Men kva er eigentleg eit godt val som gjer deg jobb i framtida?

Tre gode val for framtida

– Når du skal velje høgare utdanning er det viktig at du meistrar det og at du er motivert for det, seier avdelingsleiar kompetanse og innovasjon i NHO, Rebekka Borsch.

Men når det er fleire ting som interesserer deg, så kan det vere lurt å sjå på kva som er etterspurd kompetanse no og i framtida.

Og her peiker direktør for direktoratet for høgare utdanning og kompetanse, Sveinung Skule, på tre yrke:

– Det er helseyrka, dei blir det behov for. Dei som kan data og IKT, dei blir det behov for. Og dei som er ingeniørar og jobbar med teknologi blir det behov for.

Også blant bedriftene i NHO er det behov for denne typen kompetanse.

– Det er eit stort behov blant bedriftene for folk med høgare utdanning. Og det dei spør etter spesielt, det er folk som har grøn eller digital kompetanse.

Grøn og digital kompetanse forklarar Borsch at vil seie ingeniørar, IT-kompetanse, realfag, teknisk kompetanse frå fagskule og frå handverksfag.

Men uansett kva val du tar før fristen så treng du ikkje stresse, påpeiker dei.

– Senk skuldrene

Valet du tar no må ikkje vere endeleg, påpeiker Skule som sjølv har skifta retning i si utdanning.

Sveinung skule seier det er all grunn til å senke skuldrene: – Det valet du gjer no på laurdag, det kan du gjere om heilt fram til 1. juli. Foto: Nadir Alam / NRK

– Begynner du på eit studium og finn ut at det er feil, så kan du velje om igjen og begynne på eit anna studium neste år, seier han.

Og akkurat dette gjer Eirin, dersom ho finn ut at vernepleie ikkje var det rette studiet for ho.

– Det er mykje å velje i, så det er eit vanskeleg val, men ein må jo berre prøve å tenkje at det er greitt å ombestemme seg, seier ho.

Og har du ikkje bestemt deg heilt enno har du fram til 1. juli på å bestemme rekkefølga på studia du har søkt på.

Treng du hjelp no i innspurten, kan du finne informasjon på utdanning.no og gratis rettleiing på karriereveiledning.no.