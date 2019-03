– Vi har avdekket et nytt område, og det gjelder kjøp av sex av barn som kanskje skjer i en større utstrekning enn vi var klar over, sier Marianne Høyer, politijurist ved Trøndelag politidistrikt.

En pågående overgrepssak viser et overraskende stort press mot jenter mellom 13 og 15 år om kjøp og salg av seksuelle tjenester.

– Det er veldig alvorlig at en sak som tilsynelatende er en enkeltsak, viser seg å ha en slik dybde med så mange ofre, sier Høyer.

Starter på insta - fortsetter med snap og overgrep

Under etterforskningen av en pedofil mann fra Trondheim oppdaget politiet flere tilfeller hvor menn tok kontak med unge jenter.

Det er et bestemt mønster som gjentar seg.

Eksempel på seksuell kontakt mellom voksen mann og ung jente. Kilde: Politiet.

Kontakten starter først ved at jentene blir "plukket ut" via Instagram.

– I denne saken, og i andre saker vi har sett, så begynner det med Instagram hvor mange unge har åpne profiler med bilder og informasjon om blant annet snap-bruker. Det vi ser i denne saken her er at man så går over på Snapchat og oppretter en direkte kontakt der, sier Høyer.

Først trodde man overgrepene gjaldt bare et fåtall jenter. Etter hvert som informasjon har kommet fram har saken vokst. Nå er 20 jenter avhørt i Trøndelag. Politiet utelukker ikke at tallet kan komme opp i 50.

– Flere jenter sier i avhør at de skammer seg over at de har deltatt i chattingen. De har blitt advart mot dette, men de har gjort det likevel, sier politiadvokaten.

Politiadvokat Marianne Høyer mener det er svært alvorlig at jenter mellom 13 og 15 år blir utsatt for spørsmål om seksuelle tjenester via Snapchat. Foto: Morten Andersen / NRK

Tegn på alvorlig samfunnsproblem

Mennene ber om alt fra samleie, til bilder og andre tjenester som likestilles med overgrep.

Politiet håper foreldre kan bli flinkere til å bry seg med hva unger gjør i sosiale medier og på nett.

– Noen trenger oppmerksomhet. Det er greit hvis du er ensom. Men de som kontakter jentene er veldig kyniske. De spiller på følelser og manipulere veldig godt. Det jeg ønsker er at foreldre må ha mer interesse for hva ungene gjør på nettet. Det at barn har åpne profiler gjør dem enda mer sårbare, sier Audun Vårvik ved forebyggende avdeling i Trøndelag politidistrikt.

I saken i Trondheim er svært unge jenter blitt tilbudt kjøp av seksuelle tjenester.

– Gjennom etterforskningen ser vi at det ikke er uvanlig at barn helt ned i 11-års alder er tilbudt en eller annen form for betaling mot seksuelle tjenester, sier politietterforsker Cathrine Martinsen.

– Vi har avdekket en alvorlig sak. Dette avslører igjen alvorlige samfunnsproblem i forhold til barn og unges seksualitet og voksnes utnyttelse av det, sier Høyer.