«Porno i skriftform» tar av blant unge

Saken oppsummert Bøker innenfor sjangeren «smut», som inneholder eksplisitt seksuelt innhold, selger veldig godt i Norge for tiden.

«Smut»-sjangeren har vokst seg stor på booktok, en del av TikTok som består av bokanmeldelser og lesetips. Jo flere chili-emojier en bok får, dess drøyere er sexscenene.

Bokhandlere står overfor et dilemma når det gjelder salg av disse bøkene til unge lesere, og diskuterer om de bør gjøre mer for å synliggjøre det seksuelle innholdet.

Noen mener at bøkene kan være en mer uskyldig og balansert form for porno. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Pastellfargede omslag med søte tegninger. Sammendrag på baksiden som forteller om romantikk og kjærlighet.

Og en liiiten beskjed om at innholdet ikke er egnet for folk under 18 år.

Vi snakker om bøker innenfor sjangeren «smut». Sjangeren som tar unge jenter med storm, skal vi tro det nye bokanmelderiet på TikTok og flere bokhandlere NRK har snakket med.

På omslaget av en av de mest populære bøkene, «Icebreaker» av Hannah Grace, ser vi en kunstløper iført glitterkjole og danseskøyter og en hockeyspiller med oransje drakt og hockeykølle.

Men det er en annen kølle som får mest oppmerksomhet mellom de myke permene.

På TikTok florerer det videoer av folk som anbefaler bøker med seksuelt innhold.

Selger så mye at de stadig går tom

«Han står på knærne, mellom beina mine, med en kropp som ser ut til å være formet av Gud, og en tykk, lang, hard pikk».

Dette er et lite utdrag fra «Icebreaker» oversatt fra engelsk.

– Hos Norli har vi registrert en sterk økning i denne sjangeren de siste årene, sier Caroline Heitmann, markeds- og informasjonssjef i Norli.

En fellesnevner er at disse bøkene er engelske og i pocketform. Eksakte salgstall over engelsk pocket er ikke offentlig tilgjengelig. Men Norli deler listen over de 30 bestselgerne.

Vi må helt ned til 14. plass for å finne en bok som ikke handler om sex og romantikk.

Ark sin topp 10-liste over engelsk litteratur viser at 9 av 10 bøker er innenfor «smut»-kategorien.

– Engelsk vokser. Og når disse ligger på toppen, er det klart at de er en sterk driver for veksten, sier Erik Myhre, kategoridirektør i Ark bokhandel.

De mest populære «smut»-bøkene Twisted love

Icebreaker

A court of thorns and roses

It ends with us

Twisted games

Reckless

Twisted hate

It starts with us

A court of mist and fury Kilde: Ark og Norli

Ifølge den erfarne bokhandleren Linn Staven ved Ark Brunshjørnet i Trondheim, er det jenter ned i 13-14-årsalderen som kommer til dem for å kjøpe denne og andre bøker hun betegner som «porno i skriftform». De har satt av et lite torg i butikken til disse bøkene.

– Nå er det veldig utplukket. Vi selger så mye at vi ikke rekker å fylle på.

Linn Staven er glad for at unge vil lese. Samtidig er hun usikker på hvordan bokhandlere bør forholde seg når unge jenter legger bøker som spinner rundt drøy sex på disken. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Staven selv ble først for et par måneder siden klar over at de stadig mer populære bøkene spinner rundt eksplisitte og til dels drøye sexscener, og at de har et svært grovt språk.

– Det var de unge kollegene mine, de som er fra 18 til 25 år, som gjorde meg oppmerksom på dette.

Chili-barometeret 🌶️

Edel på 19 er en av dem. Hun er usikker på hvordan hun skal møte denne kundegruppen.

– I alle fall når det er små barn som spør etter de drøyeste bøkene. Jeg vet ikke om jeg bør selge dem, eller om jeg bør si fra, sier hun.

«Smut» er en boksjanger som har vokst seg stor på booktok. Altså i hjørnet av TikTok som består av bokanmeldelser og lesetips.

Noe av det som går igjen, er chili-emojien. Jo flere chilier en bok får, dess bedre er kjemien mellom karakterene og dess drøyere er sexscenene.

Staven synes booktok er fantastisk fordi det åpenbart bidrar til at flere unge får interesse for bøker og lesing.

Bokhandlere og andre som jobber for mer leseglede har som regel slitt med å nå de unge, sier Staven. Pernille Fjellestad Eikeland var en av de med null interesse for lesing. Men den tid er forbi:

– Booktok vekket lesergleden, fastslår hun.

Pernille Fjellestad Eikeland fant lesegleden i «smut»-bøker Foto: Privat

Fikk leseglede av spicy bøker

25-åringen fra Vennesla i Agder oppdaget booktok våren 2023, og siden har hun lest et tårn av bøker i «smut»-sjangeren.

Nå legger hun selv regelmessig ut videoer under brukernavnet @f.ebookcorner, og omtrent alle bøkene hun leser – og anbefaler – er bøker med seksuelt innhold.

– Det har blitt et lite samfunn for meg, der jeg kan dele og snakke om disse bøkene. Bøker med spicy innhold er jo fortsatt tabubelagt, og jeg ønsker å ha en plattform der man kan snakke om bøker og sex fritt. Sex er en naturlig del av det å være et menneske, og mange av disse bøkene har fokus på relasjonen mellom karakterene, og viser sex som en naturlig del av et forhold.

Det er ikke barn hun ønsker å nå ut til med tipsene sine. Hun tenker på hva hun vil synes er greit at hennes egne 13-14-åringer leser.

– Underkategorien «dark romance» hadde jeg for eksempel aldri latt dem lese før de ble gamle nok, sier Eikeland.

Hun mener det er lurt at foreldre involverer seg i hva barna deres leser og er interessert i.

På baksiden av «Icebreaker» står det klartekst at innholdet ikke egner seg for yngre lesere. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

En snakkis blant bokhandlere

Dilemmaet med unge som vil lese spicy bøker er såpass ny at Linn Staven hos Ark ikke har et klart svar på hvordan de skal løse det.

– Dette er blitt en snakkis. For det er vanskelig for oss når 13-14-åringer kommer og kjøper mange av disse bøkene. Tendensen er såpass stor, at vi har begynt å snakke om hvorvidt vi bør gjøre mer for å synliggjøre at bøkene har veldig seksuelt innhold.

Men en ting har hun klart for seg.

Den mest uskyldige formen for porno?

– Vi bokhandlere skal ikke drive med sensur – vi står for åpenhet. Det som kanskje er det viktigste akkurat nå, er at vi må bli bedre på å anbefale og vite hva vi selger.

Linn Staven sier at booktok er årsaken til at smut-sjangeren tar av nå. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Men så er det jo nærliggende å tro at de aller fleste unge som kommer for å kjøpe disse bøkene er fullstendig klar over de eksplisitte sexscenene. Det er vel nettopp derfor de vil ha dem.

Staven påpeker at unge i dag har enkel tilgang på porno, og at bøkene i så måte kan være mer uskyldige og balanserte.

– Fordelen med bøkene er at de bringer et bredere univers inn i diskusjonen om sex. Antakeligvis vil det for eksempel stå om karakterene føler seg ukomfortable etter en sexscene.