Smittsom hjernehinnebetennelse påvist i Trondheim

– En 19-åring fra Trondheim har fått påvist alvorlig meningokokksykdom, også kalt smittsom hjernehinnebetennelse, skriver Trondheim kommune i en pressemelding.

Den smittede er elev ved Heimdal videregående skole. Det er sendt ut informasjon til berørte elever og lærere.

Trondheim kommune skriver at det er svært liten sannsynlighet for at det vil oppstå flere tilfeller. De ber folk likevel være oppmerksom om tegn på alvorlig sykdom hos personer i nærmiljøet.