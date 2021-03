Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi vet at det har vært en del tilfeller med smitte via kontaktflater, men det er jo ikke den vanligste smitteformen.

Det sier kommuneoverlege i Levanger i Trøndelag, Tommy Aune Rehn.

Hendelsen skjedde sist uke, da en person jobbet i et rom under oppussing. I ettertid viste det seg at mannen var smittet av den sørafrikanske varianten av koronaviruset.

To dager senere går en annen person inn i rommet og blir smittet.

EN VEKKER: Tommy Aune Rehn mener historien viser hvorfor det er så viktig å huske på smittevernreglene.

– Er mer smittsom

Grunnen til at Rehn er sikker på at den ene smittet den andre, er at begge i ettertid har fått påvist samme variant av viruset. Det er også svært få smittetilfeller i Levanger, noe som øker sannsynligheten for at det har skjedd.

Hva personen har tatt på for å få smitten, er ukjent. Likevel er det sannsynlig at det kan være et verktøy brukt i oppussingsarbeidet.

– Vi vet at den sørafrikanske varianten er mer smittsom. Men om den smitter mer via overflater, vet vi ikke, sier kommuneoverlegen.

Rehn mener dette er en god påminnelse om hvorfor det er viktig å følge smittevernreglene.

– Spriting av hender er fremdeles viktig og kan forebygge denne type smitte.

LEVER LENGER PÅ HARDE FLATER: Koronaviruset har større sjansen for å overleve på harde flater. Hvis viruset tørker ut, så dør det. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Mener det skjer veldig sjeldent

Ingard Løge er redaktør for norsk elektronisk legehåndbok og spesialist i allmennmedisin.

Han har studert mange av koronastudiene som handler om hvor lenge koronaviruset kan overleve på forskjellige flater.

Løge mener kommuneoverlegen i Levanger har tenkt riktig når han sier at smitten har skjedd via rommet. Likevel mener han denne type smitte tilhører sjeldenhetene.

– Det utgjør kanskje en promille av all smitte.

Forskning Løge har sett på, viser at smitte på harde flater kan overleve i cirka tre dager.

De fleste tilfellene av smitte skjer via dråper i luften. I tillegg må flatene være harde for at viruset skal overleve i lengre tid.

– I det øyeblikket det tørker inn, vil viruset dø. Det kan derfor det ikke overleve lenge på papp og klær.

Temperatur og luftfuktighet

Folkehelseinstituttet opplyser at det finnes andre tilfeller der folk er blitt smitta med viruset uten å ha vært nærkontakt med smittede. Men den vanligste smitteformen er dråpesmitte etter tett kontakt.

– Det vi vet er at overlevelse av virus er avhengig av en rekke faktorer, som for eksempel temperatur og luftfuktighet. Det er kjent at SARS-CoV-2 kan overleve i noen dager på enkelte typer overflater ved hva vi beskriver som optimale forhold, sier avdelingsdirektør ved smittevern og beredskap, Line Vold hos FHI.

Men ved godt renhold kan faren for smitte fra kontaktflater reduseres.

– Vi vet at viruset ikke er spesielt motstandsdyktig mot rengjøring og desinfeksjon, sier Vold.