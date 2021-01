Smitten sprer seg etter julekonserter i Verdal

Det er sjette juledag i Verdal aula, den siste av i alt sju julekonserter i romjula er godt i gang. Lokale sangere og musikere står på scenen. Fra taket kommer det noe som ligner snødryss. Julesangen framfor noen for mange, Fairytale of New York, framføres foran noen få spredte publikummere.

– Egentlig håpte vi å selge femti billetter til hver konsert, men det var bare premieren som ble utsolgt, forteller arrangøren av konsertrekken Julestjerner, Bjørn-Ove Bergsmo i Stiklestad Lyd & Lys AS.

Det totale publikumstallet for de sju konsertene endte opp på to hundre.

Både produksjonen og publikum ble smittet

– Vi gjennomførte konsertene i henhold til alle tenkelige smitteverntiltak, forteller konsertarrangør Bergsmo. Ved inngangen var det håndsprit og billettene var bestilt på forhånd etter et system som fordeler publikum i salen ut fra kohorter.

Det var god plass i salen, og verken kiosk eller matservering. Likevel har smitten klart å spre seg på finurlig vis og har holdt smittesporerne i Verdal aktive på nyåret.

– Det er veldig individuelt hvor tidlig smitten blir oppdaget, sier smittevernoverlege i Verdal, Ragnhild Holmberg Aunsmo.

Hun mistenker at smitten har eskalert på konserten sjette juledag, og at den har spredd seg som et utslag av maks uflaks.

Både for konsertarrangøren og smittesporerne er situasjonen en påminnelse om hvor aggressivt koronaviruset kan spre seg.

Av de nitten involverte på og bak scenen er elleve så langt bekreftet smittet av covid-19.

Ti publikummere i Verdal, Steinkjer og Levanger er smittet som følge av julekonserten. Hundrevis av folk er satt i karantene som følge av konserten.

TRAGISK: Arrangør Bjørn-Ove Bergsmo håper smittesporerne klarer å få situasjonen under kontroll. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Bare i Steinkjer er 117 personer i karantene fordi en person har overvært julekonserten.

Konserter med lite publikum gjort mulig på grunn av støtteordninger

Konsertarrangør Bjørn-Ove Bergsmo forteller at den forholdsvis dyre produksjonen for et lite publikum ble gjort mulig på grunn av nasjonale støtteordninger og stimuli fra Regjeringen.

Konserten ble bestemt gjennomført på et tidspunkt da Regjeringen ved kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) oppfordret til gjennomføring av julekonserter.

På samme tidspunkt var smittetrykket i Trøndelag svært lavt. I starten av desember hadde Trøndelag lavest smitte i hele Europa.

En fortvilt konsertarrangør beklager nå på det dypeste at publikum, artister og scenearbeidere er blitt smittet.

– Det var ingen ting som skulle tilsi at noen var smittet. Selv visste jeg ingenting om smitten før smittesporerne ringte meg for fem dager siden, sier Bergsmo til NRK.