Kriseledelsen i Trondheim bestemte i dag å framskynde de ekstraordinære formannskapsmøtene i jula på grunn av dagens rekordhøye smittetall. Allerede 1. juledag klokka tolv møtes politikerne for eventuelt å sette inn strengere smitteverntiltak i byen.

– Det kan bli snakk om strenge skjenkebegrensninger, stengte treningssentre og andre skjerpa tiltak. Men vi iverksatte ingen av dem i dag, sier kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim til NRK.

Men allerede etter formannskapsmøte i morgen kan de nye tiltakene komme. Wolden utelukker heller ikke at det i verste fall kan bety stengte utesteder.

EKSTRAORDINÆRE MØTER: Kommunedirektør Morten Wolden og kriseledelsen i Trondheim bestemte i dag å framskynde de ekstraordinære formannskapsmøtene i jula på grunn av det rekordhøye smittetallet. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Ustabil smittesituasjon

– Vi har en god dialog med utestedene i byen og flere av dem har allerede bestemt seg for å holde stengt i romjula. Men noen vil også holde åpent, sier Wolden.

Han sier videre at de har hatt en god dialog med utestedene som på en god måte har respektert de tiltakene som er kommet.

Det ble meldt om 39 nye smittetilfeller i Trondheim tirsdag. I dag har tallet økt til 46. Resultatet kommer etter at kommunen i går gjennomførte 1319 tester.

– Nå er smittesituasjonen både uoversiktlig og ustabil og dette kan gå begge veger. Nå må folk ta jul, holde seg i ro og begrenser nærkontaktene sine. Det er et absolutt minimum for å forhindre at smitten sprer seg ytterligere.

BEKYMRINGSFULLT: Kommunikasjonssjef i Trondheim kommune, Harry Tiller, er bekymra over smitteøkninga i Trondheim. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Det sier kommunikasjonssjef i Trondheim kommune, Harry Tiller til NRK.

Kriseledelsen i kommunen satte seg klokka ti i dag ned for å diskutere smittesituasjonen og vurdere om det skal innføres strengere smitteverntiltak.

Ekstraordinært møte

Trondheim har den siste tiden hatt en kraftig økning i antall smittetilfeller.

Ordfører Rita Ottervik sa tirsdag til NRK at kommunen trolig vil iverksette strengere restriksjoner om smitten øker i romjula. De vil vurdere nedstengning av treningssentre eller utelivet.

De har derfor kalt inn til ekstraordinært formannskapsmøte 29. desember. Men Høyres gruppeleder, Ingrid Skjøtskift, mener det blir for lenge å vente. Hun krever at de møtes raskere.

– Her må vi ikke sitte med hendene i fanget og se på at smitten utvikler seg, men handle raskt, sa Skjøtskift til NRK onsdag kveld.

Opprettholder testkapasiteten i jula

Kommunen har den siste tiden testet opp mot 2000 personer om dagen. De bekrefter at de også vil teste folk gjennom romjula.

– Det er god kapasitet på testing i Trondheim. Det er mulighet for å bli testet hver dag gjennom hele jula, sa kommunikasjonssjef Harry Tiller i Trondheim kommune til NRK onsdag.

Han understreker viktigheten av at folk møter opp til timen sin.

– Vi opplever at flere ikke møter til den oppsatte timen sin. Ved å ikke møte opp, blokkerer man tid som kan brukes for andre som trenger test, sier Tiller

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad ber kommunene være aktive i jula, etter økt smitte i flere norske byer.