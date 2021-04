– Situasjonen er veldig presset, sier kommuneoverlege i Steinkjer, Sunniva Rognerud.

Søndag har 12 personer fått bekreftet koronasmitte i kommunen. Det utgjør 33 positive tilfeller siden tirsdag, i en kommune og region som inntil nylig har hatt svært lite smitte.

Rognerud anslår at i alle fall 2000 personer er i karantene. Det vil si nesten 10 prosent av kommunes 24.000 innbyggere.

– Nesten alle av de smittede er skoleelever, og da blir det såpass mange fordi hele kohorter går i karantene, sier kommuneoverlegen.

Møte i kriseledelsen

Allerede torsdag trykket kommunen på alarmknappen, innførte strenge restriksjoner og stengte ned. Da hadde 14 personer fått påvist smitte i løpet av ett døgn.

Blant annet ble treningssentre stengt, det ble arrangementsforbud, det ble innført rødt nivå i skoler og barnehage, og det ble påbud om munnbind.

Tre av smittetilfellene som ble påvist søndag har ukjent smittevei. Det utgjør til sammen ti tilfeller i kommunen hvor smittekilden er ukjent.

Søndag kveld har kriseledelsen i kommunen møte, for å stake ut veien videre. Det er ikke utelukket at enda strengere tiltak vil innføres.

Til VG sier ordfører Anne Berit Lein (Sp) at Steinkjer kan bli et episenter for smitte den kommende uken.

Allerede har smitte fra kommunen spredt seg til nabokommuner.

EPISENTER: Ordfører i Steinkjer, Anne Berit Lein (Sp), frykter at smitten vil spres seg ytterligere. Foto: Vegard Wold / NRK

90 i karantene ved VGS

Blant annet har tre lærere og én elev ved Verdal videregående skole søndag fått påvist koronasmitte. Også fredag ble en elev ved skolen bekreftet smittet.

– Dette har sammenheng med utbruddet i Steinkjer, sier kommuneoverlege i Verdal, Ragnhild H. Aunsmo, til NRK.

– Flere klasser er satt i karantene.

Konstituert rektor Bjørn Sivert Woll sier at det er snakk om til sammen 90 personer som er satt i karantene.

– Nå skal vi vaske ned de to avdelingene hvor det har vært smitte, og vi innfører rødt nivå i inntil to uker, sier Woll.

– Vi kommer ellers til å ha forsterket renhold og koronaverter på skolen, som gir elevene veiledning i håndspriting og hygiene.

Fra Verdal har smitte spredt seg til Levanger, hvor en gutt under 18 år ble bekreftet smittet søndag, bekrefter kommuneoverlege Tommy Aune Rehn.