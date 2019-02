Slo og sparka mann då han låg nede: – Finst mange døme der det endar med døden

Det var natt til 18.juli i fjor at ein 31 år gamal mann vart sikta for grov kroppsskade etter hendinga på 7-Elevenkiosken i Trondheim sentrum.

Den fornærma, ein mann i midten av 30-åra, skal ha kome i snakk med tiltalte og to andre på ein utestad like ved. Så gjekk han saman med dei til kiosken. Men han «slengde med leppa» og var «hesleg», i følgje dei tre som ba han om å gå sin veg.

Utanfor tek fornærma capsen av tiltalte som så spring inn i kiosken etter han.

Videoen frå overvakingskamera viser at tiltalte først slår med knyttneven to gonger. Det siste treff andletet med stor kraft. Fornærma slår rundt seg mot dei to andre som er komne til. Alle tre går i golvet.

NRK vel å vise videoen for å få fram kor grov valden er. Det er også årsaka til at påtalemakta går ut med den.

– Det er det som skjer mens fornærma ligg nede som gjer dette så alvorleg, seier aktor, statsadvokat Per Morten Schjetne.

Med ti sekunds mellomrom slår tiltalte to gonger med knyttneven mot hovudet. Deretter eit spark mot bakhovudet og eit i baken. Mannen blir så dregen utanfor og sparka i andletet. Han kjem krypande inn igjen før han får eit nytt spark i baken,så i brystet og til slutt eit hardt spark mot hovudet.

Berre ein av dei tre vart tiltala. For videoen viser ikkje om dei to andre sikta utøvde vald som kan bevisast, meinte statsadvokaten.

Operert for fleire brot i andletet

– Det er det som skjer mens fornærma ligg nede som gjer dette så alvorleg, seier aktor, statsadvokat Per Morten Schjetne.

Den no tiltalte vart pågripen same natta, mens den skadde vart send til sjukehus. Han hadde brot på nasen og på begge augeepla og måtte opererast to gonger.

Smertene var sterke i fleire veker trass i morfin og andre smertestillande middel, Han var på jobb igjen etter tre veker.

– Eg ville kome meg i arbeid igjen for å kunne tenkje på noko anna, sa han i Sør-Trøndelag tingrett måndag .

Der fekk han for første gong sjå videoen:

– Det er ikkje noko hyggeleg å sjå på. Etter skadene eg fekk skjønte eg at det må ha vore brutalt.

Fornærma la i retten ikkje skjul på at han var ganske rusa etter ein del øl og drinkar. Han meinte sjølv at han hadde gått til kiosken for å kjøpe seg nattmat. Men han kunne ikkje hugse mykje av omstenda og dei tre mennene var heilt ukjende for han.

Vil ha strengare straffer for grov vald

I den nye straffelova av 2005 kan grov kroppsskade etter paragraf 274 straffast med fengsel i inntil 10 år.

Aktor Schjetne meiner påstand om eit år og tre månader i fengsel ikkje er for strengt i denne saka. Han viser til Justisdepartementet som vil ha høgare straffer for uprovosert vald i det offentlege rom, ofte i ruspåverka tilstand.

– Det finst mange døme der slik vald endar med døden, seier statsadvokat Per Morten Schjetne til NRK.

– Var ikkje ute etter å skade han

Tiltalte har forklart at heller ikkje han hugsar mykje frå denne kvelden.

Blodprøve tatt ein time etter viste ein promille på 2,66 forutan amfetamin.

I politiavhøyr dagen etter sa han at han berre slo med flat hand og at det må ha vore dei to venene som slo og sparka.

I retten viste aktor til det som skjer på videoen:

– Hvis eg seier du fråskriv deg ansvaret sidan du skulda på kompisane dine, kva seier du då?

Tiltalte svarte at han ikkje hugsa.

– Men du fortalde jo til politiet at det var dei to andre som slo og sparka?

Den 31 år gamle tiltalte hadde ikkje noka meining om det bortsett frå å gjenta at han ikkje meinte å skade fornærma. Aktor la ned påstand om eit år og tre månader i fengsel. Tiltalte opplyste i retten at han ikkje har vore i nokon slåsskamp tidligare.

Forsvarer Iren Jorunn Richardsen meiner tiltalte må frifinnast eller behandlast på mildaste måte:

– Han har handla i affekt og vore rasande på grunn av ein provokasjon som har gått føre seg sidan dei møttest, sa Richardsen i prosedyren sin tysdag.

Aktor avviser at provokasjon kan brukast for å rettferdiggjere valden:

– Då fornærma låg på golvet med to over seg, var situasjonen avklart. Likevel går tiltalte laus på mannen igjen. Råskapen er heilt meiningslaus, seier aktor.