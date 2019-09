Politisk spill i Trøndelag: Ap får fylkesordføreren etter dramatiske forhandlinger

Arbeiderpartiet skal styre Trøndelag de kommende fire årene sammen med Senterpartiet, SV og KrF.

Tore O. Sandvik (Ap), som altså fortsetter som fylkesordfører, slapp nyheten på en pressekonferanse onsdag kveld.

– Jeg er først og fremst glad for at fire partier tar ansvar for å sikre Trøndelag et stabilt og styringsdyktig flertall. Det er nødvendig for å få politisk gjennomslag for sakene vi har kjempet for i valgkampen. Nå skal vi få til en bred plattform for de neste fire årene, sier Sandvik til NRK.

Tommy Reinås (MDG) er sjokkert over hvordan Arbeiderpartiet har behandlet dem.

FORLOT MØTET: Tommy Reinås (MDG) føler seg brukt av Arbeiderpartiet. Foto: Erland Knutsen / NRK

MDG: – Vi er brukt som lokkemiddel

MDG og Ap forhandlet om samarbeid inntil 19.40-tiden onsdag. Da valgte MDG og toppkandidat Reinås å bryte.

– Arbeiderpartiet har brukt oss som lokkemiddel for å få Senterpartiet tilbake til forhandlingene, hevder Reinås.

Ifølge ham hadde de en klar avtale med Ap om at alliansen skulle bestå av dem, SV, KrF og Rødt.

MDG-toppen er svært overrasket over vendingen.

SVÆRT OVERRASKET: Tommy Reinås (MDG) mener Ap driver en uryddig politisk rokade. Foto: Erland Knutsen / NRK

– Klart jeg er overrasket over at det er mulig at man kan drive med den typen politisk rokade. Å endre forutsetningene og spillereglene synes vi er litt uryddig.

Ap: – MDG har «spilt spillet»

Sandvik sier at Arbeiderpartiet har opptrådt ryddig i hele prosessen.

– Vi har ikke hatt samtaler med andre. Men det har MDG hatt, sier Sandvik.

Ifølge ham gikk Reinås og MDG først til Senterpartiet med kravene sine.

– Så valgte de oss. Det er MDG som har «spilt spillet» i forhandlingene.

Fylkestinget i Trøndelag Slik fordeles de 59 plassene i fylkes­tinget mellom partiene: Overblikk Detaljert visning Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat. AP SP H SV MDG FRP R PP V KRF PARTI ENDRING AP Arbeiderpartiet 18 18 mandater SP Senterpartiet 13 13 mandater H Høyre 9 9 mandater SV Sosialistisk Venstreparti 4 4 mandater MDG Miljøpartiet De Grønne 4 4 mandater FRP Fremskrittspartiet 3 3 mandater R Rødt 3 3 mandater PP Pensjonistpartiet 2 2 mandater V Venstre 2 2 mandater KRF Kristelig Folkeparti 1 1 mandater

Sp: – Noen ganger er sølv seier

Tomas Iver Hallem kjempet om å bli ordfører, men fortsetter i stedet som varaordfører.

– Noen ganger er sølv seier, sa han onsdag kveld.

RIVALER: Tomas Iver Hallem (Sp) og Tore O. Sandvik (Ap) knivet om ordførervervet. Nå har de funnet sammen. Hallem fortsetter som fylkesvaraordfører, Sandvik som fylkesordfører. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

– Når vi går til valg på fylkesordfører er det alltid gullmedalje vi vil ha. Men velgerne i Trøndelag stemte slik at jeg ikke så mulighet til å få flertall bak meg for et styringsdyktig og bærekraftig Trøndelag med satsing på distriktene. Det beste er en avtale med samarbeidspartnerne som jeg har rundt meg nå.

Ap, Sp, SV og KrF er enige om fordelingen av verv i hovedutvalgene.

Parlamentarisme versus formannskapsmodellen har vært tema i forhandlingene. Nå er det klart at Trøndelag fortsetter med sistnevnte.

Fortsatt uavklart i Trondheim

I Trondheim er forhandlingene ikke ferdige. Det som er klart, er at Rita Ottervik (Ap) fortsetter som ordfører. Dette på tross av at Ap gjorde sitt dårligste valg siden krigen.

SV er blitt mektigere i trønderhovedstaden, og vil sørge for at Aps faste følgesvenn KrF kastes ut av alliansen. Ap er avhengige av SV for å få flertall i bystyret.

I åtte år har KrF og Geirmund Lykkes parti vært med i samarbeidsprosjektet til Rita Ottervik.

Bystyrerepresentant for SV, Ottar Michelsen, kommer med to forklaringer på sin KrF-nekt:

SV vil ha en tydeligere retning på miljøpolitikken.

SV vil ikke samarbeide med et parti som sitter i regjering med Frp.

KRAV: Samarbeidet mellom Ap og KrF går mot slutten på grunn av SV. – Vi vil komme tilbake til det opprinnelige rødgrønne prosjektet, sier Ottar Michelsen. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

SV står igjen som valgets store vinner i Trondheim, med 11,3 prosent av stemmene (frem 5,1 prosentpoeng).

– Vi vil tilbake til det opprinnelige rødgrønne prosjektet, sier Michelsen.

Rita Ottervik trenger ikke KrF – og deres ene mandat – for å få flertall i bystyret. Likevel er hun tydelig på at hun vil inkludere dem i alliansen.

Geirmund Lykke (KrF) er ordknapp om det som skjer.

– Alle kan vel forestille seg hvordan dette er. Utover det vil jeg ikke kommentere det som skal forhandles.

Kommunestyret i Trondheim Slik fordeles de 67 plassene i kommune­styret mellom partiene: Overblikk Detaljert visning Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat. AP H SV MDG SP R FRP V PP KRF PARTI ENDRING AP Arbeiderpartiet 17 17 mandater H Høyre 14 14 mandater SV Sosialistisk Venstreparti 8 8 mandater MDG Miljøpartiet De Grønne 7 7 mandater SP Senterpartiet 5 5 mandater R Rødt 5 5 mandater FRP Fremskrittspartiet 4 4 mandater V Venstre 3 3 mandater PP Pensjonistpartiet 3 3 mandater KRF Kristelig Folkeparti 1 1 mandater

Rødt skaper hodebry

SV vil ha Rødt med i alliansen. Rødt fikk nest størst fremgang i Trondheim, med 6,9 prosent av stemmene (frem 4,5 prosentpoeng).

– Trondheim kommer til å bli både rødere og grønnere. Hvis ikke blir ikke SV med, sier Michelsen.

Rødt har stått utenfor Otterviks prosjekt. Kommer de inn i varmen, vil derimot ikke Senterpartiet lenger være med.

BLIR RØDT MED? Rødt har gått fra to til fem mandater i bystyret. Førstekandidat Ragna Vorkinnslien vil inn i et samarbeid med Ap. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Sp hadde den tredje største fremgangen i Trondheim med 7,1 prosent av stemmene (frem 4,1 prosentpoeng).

Så, hvor tar Ottervik veien?

Rita Ottervik har uttrykkt ønske om allianse med SV, MDG, KrF og Senterpartiet. Med SVs krav blir det altså umulig.

Et annet scenario er å tuppe ut Senterpartiet til fordel for Rødt. Begge partiene har fem mandater i bystyret. Her handler alt om politisk retning.

Rødt ønsker å bli med. Ottervik utelukker det ikke, men understreker utfordringene.

– Vi kan samarbeide med dem. Men det er vanskelig å samarbeide om budsjett. Vi har hatt valgtekniske og politiske avtaler med Rødt tidligere. Det kan vi ha nå også, men så langt ser vi ikke at Rødt er i posisjon til å komme inn i budsjettsamarbeidet, sa hun til NRK i går.

Hvor rødt Trondheim blir får vi forhåpentligvis svar på mot slutten av uka.

Ottervik ber alle komme til bordet med god vilje.

– Jeg håper alle stiller uten ufravikelige krav. Hvis vi skal ha kjepphester før vi kommer i gang, tror jeg det blir veldig vanskelig for oss.