Slik skal de unngå kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing ble grundig utredet i de fire kommunene i Indre Namdal som totalt har litt over 5000 innbyggere.

I Lierne ønsket politikerne en sammenslåing med nabokommunen Røyrvik. Men i Røyrvik var det ikke noen stemning for det. Alle de fire kommunene i Indre Namdal sa til slutt nei til kommunesammenslåinger. Hovedbegrunnelsen var store geografiske avstander.

Nå er arbeidet i gang med tanke på å skrive langsiktige samarbeidsavtaler mellom kommune som skal gjelde fra januar 2018 for å gi innbyggerne et best mulig tjenestetilbud.

Vil tilby innbyggerne gode tjenester

Kommunestyrene i Lierne, Røyrvik, Namsskogan og Grong skal vedta saken i februar og de skal da gi klarsignal til å starte et utredningsarbeid om samarbeid.

I Lierne behandles saken onsdag denne uka.

– Det ble ingen kommunesammenslåing, hvorfor gjør kommunene dette?

– Hovedgrunnen er at vi er avhengige av å samarbeide for å tilby innbyggerne de tjenester vi er pålagt å ha, sier ordfører i Lierne, Bente Estil.

Kommune-samarbeid

Kommunene samarbeider i dag innenfor barnevern, PPT og med saker gjennom teknisk etat. Andre samarbeids-områder vurderes.

– Kan du gi eksempel?

– Vi vurderer å dele på etatsleder-nivå i kommunene, sier Estil. Hun understreker at ingenting er bestemt. Tillitsvalgte vil bli tatt med på råd.

Nordli i Lierne. Det ble ingen kommunesammenslåing. Nå kan det bli skrevet langsiktige samarbeidsavtaler i 10 år mellom fire kommuner. Foto: Tariq Alisubh / NRK

