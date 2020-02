Slik skal de få Casper (5) interessert i industrijobb

– Jeg vil jobbe her når jeg blir stor. Jeg har lyst til å styre saga, sier Casper Mathias Hovstad, på besøk hos Støren Treindustri i Trøndelag.

Med rundt 130 ansatte og en produksjon på 500 boliger i året, er bedriften en av de aller største arbeidsplassene i Midtre Gauldal. I 2018 omsatte de for 320 millioner kroner.

Men som med de øvrige trebedriftene i regionen, trenger også Støren Treindustri mer arbeidskraft. Til sammen er behovet femti nye arbeidstakere de neste fem årene.

– Det er et stort behov for arbeidskraft, og det vil nok være økende, sier Aina Reppe, daglig leder i Næringsforeninga i Trondheimsregionen.

VIL PÅVIRKE: Aina Reppe leder rekrutteringsprosjektet til treindustrien i Gauldalen. Hun håper flere kan se hvor attraktivt det er å velge tre som yrkesvei. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Starter med femåringene

Derfor er rekrutteringen i full gang til trearbeidende industri – en viktig industri for mange kommuner i Trøndelag. Til og med femåringene er interessante som fremtidige arbeidstakere.

– Det er lenge til de skal ut i arbeidslivet enda, men det er viktig at de kjenner arbeidsplassene som finnes i området rundt seg hvis de skal få lyst til å jobbe her, sier Reppe, som leder rekrutteringsprosjektet.

Målet er at flere skal bli interessert i å ta utdanning innen tre og jobbe i treindustrien i Gauldalen, men også at lokalsamfunnet skal bli kjent med bedriftene.

Eneste tilbud nord for Skedsmo

En viktig del av rekrutteringen er den nye linja i treteknikk ved Gauldal videregående skole, som ikke har vært et tilbud ved skolen på flere år.

Linja, som kommer i høst, blir den eneste nord for Skedsmo og favner derfor et stort område.

– Det betyr mye for oss å få en sånn linje, siden vi har verksted, lærerkrefter som er i stand til å gjennomføre det og et næringsliv som har gitt veldig klare signaler om at de vil ha dette, sier Kai Andersen, faglærer for bygg og anlegg på Gauldal videregående skole.

Andersen håper linja vil trekke til seg folk fra både lokalområdet og resten av landet, og ruste dem til fagarbeidere som er klare for arbeidslivet i Gauldalens treindustri.

MULIGE ARBEIDSTAKERE: Ruben Eggen (t.v.) og Even Moe Engan går første året på bygg og anlegg på Gauldal videregående skole, og kan velge treteknikk til høsten av. Her sammen med faglærer Kai Andersen i midten. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Kan velge treteknikk i høst

Søknadsfristen til videregående opplæring er 1. mars, og elevene Even Moe Engan og Ruben Eggen vet hvilken linje de skal velge når de begynner i andre klasse til høsten.

– Jeg har allerede bestemt meg for noe annet, men jeg hadde valgt treteknikk før mange andre fag. Man får drive på med mye forskjellig utstyr og lære mye som man får nytte av resten av livet, sier Engan.

Klassekompis Ruben Eggen synes også treteknikk virker interessant.

– Man får gjøre mye forskjellig og være i aktivitet. Og det man lager blir til noe, sier han.

INTERESSERT I TRE: Even Moe Engan synes treteknikk høres interessant ut, men har allerede bestemt seg for å velge noe annet fra høsten av. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Økende etterspørsel etter tre

Tilbake på Støren treindustri, som også er en lærlingebedrift, håper fabrikksjef Jean-Francois Larosa på at den nye linja vil utdanne kvalifiserte fagarbeidere.

– Trenæringa må komme mer på dagsordenen. Det er et produkt i vekst, men dette er bare starten. Det blir mer og mer behov for boliger i tre. Det er et miljøvennlig materiale, og vi tror det er et produkt som bare kommer til å øke i framtida, sier Larosa.