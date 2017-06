Slik så det ut da containerne skulle tømmes

Renovatøren fra Trondheim Renholdsverk fikk mye ekstraarbeid da han mandag skulle tømme containerne på returpunktet ved City Lade i Trondheim.

Som bildet viser fløt det med søppel av ymse slag på utsiden av containerne. Alt var restavfall som ikke hører hjemme på et returpunkt.

– Dette er dessverre noe vi sliter med, sier kommunikasjonsrådgiver Berit Nordseth i Trondheim Renholdsverk til NRK.

– Det er et tilbakevendende problem, spesielt om våren. Vi har rundt 130 returpunkter i Trondheim. Vi gjør tiltak for å prøve å unngå at folk dumper søppelet sitt slik, for eksempel ved å sette containerne slik at det er vanskelig å skjule søppelet bak dem. Men enkelte folk bryr seg ikke. Dette handler i bunn og grunn om holdninger, sier Nordseth.

Overvåkningskamera

For et par år siden var det så store problemer med ulovlig søppeldumping ved returpunktet på City Lade at det ble satt opp overvåkningskamera. Det sitter folk og følger med på kameraet, og de snakker til dem som kommer innom punktet og setter fra seg avfall som ikke hører hjemme der.

– Kameraet har hatt preventiv effekt. Men i helga hadde vi dessverre nedetid på noen timer. Om det er årsaken til at noen benyttet muligheten til å dumpe søpla si der, blir bare spekulasjoner, sier Nordseth.

– Vurderer dere å gå til anmeldelse og bøteleggelse?

– Ikke foreløpig. Vi har vurdert det internt om vi skal bruke ressurser på å lete etter dem som dumper søppel ulovlig. Så langt har vi valgt å ikke gjøre det. Men dette er noe vi vurderer fortløpende, sier Nordseth.