Slik møtes kollegaene når ny trafostasjon bygges i Stjørdal

– For oss er dette helt nytt, forteller ingeniør og prosjektleder Arne Morten Kammen fra Inderøy i Trøndelag.

Han jobber i nettkonsernet Tensio som har 600 ansatte. Selskapet har for første gang tatt i bruk VR-briller.

To tredjedeler av de kontoransatte har hjemmekontor nå.

– Man savner jo sine kolleger og det sosiale på jobben. I dag har vi så mange hjelpemidler at det er ikke noe problem å jobbe hjemme, sier Kammen.

Når det bør brukes hjemmekontor Foto: Rita Kleven Ekspandér faktaboks En veileder fra Helsedirektoratet gir råd om når hjemmekontor bør vurderes for å redusere smitte av covid–19. Smittespredningen i lokalsamfunnet eller på arbeidsplassen er høy

Anbefalt avstand mellom personer på offentlige kommunikasjonsmidler brukt til reiser til og fra arbeidsplassen ikke kan opprettholdes

Anbefalt avstand mellom personer på arbeidsplassen ikke kan opprettholdes

Andre smitteverntiltak gjør det nødvendig (for eksempel ved bruk av hjemmeskole)

Det er nødvendig for å sikre kontinuitet for virksomheten i en situasjon med risiko for høyt fravær. Kilde: Helsedirektoratet

Møtes gjennom VR-briller

Koronapandemien har endret arbeidshverdagen.

– Tensio og alle andre virksomheter rundt oss har på veldig kort tid evnet å snu seg fort rundt og finne nye måter å jobbe på, for å opprettholde de leveransene vi er ansvarlig for, sier kommunikasjonssjef Bengt Eidem i Tensio.

VR-briller er en ny måte å jobbe på fra hjemmekontoret til Kammen.

– Mye av dette ville vi nok prøvd uansett, og vi begynte å se på det før koronaen kom. VR-briller er et ekstra godt hjelpemiddel nå når vi ikke kan reise og treffes slik som vi vanligvis ville gjort, forteller han.

Avstand ingen hindring – med VR-briller. (Video: Tensio) Du trenger javascript for å se video. Avstand ingen hindring – med VR-briller. (Video: Tensio)

Slipper å reise

Fra kontoret hjemme i Inderøy skal Kammen møte kollegaer i Trondheim og Oslo. Alle tar på seg VR-briller.

– Vi ser jo at det gir en ekstra verdi å kunne møtes i VR. Nå sparer vi mye reisetid når vi ikke trenger å møtes fysisk, sier byggingeniør Ivar Mogstad i firmaet Karl Knudsen i Trondheim.

Før pandemien møttes de ofte over et bord på arbeidsplassen for å studere modellen av bygget på en PC.

FÅR JOBBEN GJORT HJEMME: Han savner det sosiale med å møte kollegaer. Nye verktøy er tatt i bruk etter koronapandemien, og gjør det mulig å jobbe hjemme i Inderøy for Arne Morten Kammen. Foto: Rita Kleven

Bygger trafostasjon

Nå er de i full gang med å bygge en ny stor trafostasjon på Sutterøy i Stjørdal. Den skal stå ferdig neste sommer, og sikre nok strøm til innbyggerne i kommunen.

Ved hjelp av VR-brillene kan Kammen som er hjemme, gå inn i modellen som er laget av byggeplassen. De kan peke og vise. Viktige detaljer kan endres og feil lukes ut etterhvert som byggearbeidet pågår.

– Mye kan vi få rettet opp i ettertid også, men jo flere feil vi luker ut nå jo billigere og bedre vil det være, sier Kammen.

Hjemmekontor har fungert

Tensio er ett av Norges største strømnettvirksomheter. Konsernet har ansvaret for strømforsyningen til Trøndelag. En befolkning på 500.000 innbyggere og et areal på størrelse med Danmark.

– Nå har vi store deler av vårt kontorpersonell på hjemmekontor og det går veldig bra takket være de digitale verktøyene som finnes, sier Eidem i Tensio.

Samtidig påpeker han at VR-briller alene ikke dekker alle behovene de har.

– Det er ikke slik at de verktøyene er en erstatning for absolutt alt av fysisk møter og det å være på byggeplassen. Det gjør at vi trenger færre fysiske oppmøter, sier Eidem.