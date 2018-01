Slik lurer bilister seg unna bompenger

Knut Sundet er daglig leder i bomvegselskapet Fosenvegene. Han er opprørt over alle skiltene som er lagt ut for salg. Annonsen finnes på ei salgsside på Facebook.

– Dette er uredelig. Som å snyte på skatten. Det kan sammenlignes med svart arbeid, sier Sundet.

Vanskelig å stanse

Ved bomstasjonene er det lite som kan gjøres for å stanse juks med skilt som kan vendes.

– Hvis bilnummeret ikke stemmer får vi ikke tak i den rette personen.

Sundet håper den type skilt ikke blir utbredt. I Trøndelag har han hørt at slike skilt finnes.

Vil følge opp

Avdelingsdirektør i Krimseksjonen i Vegdirektoratet, Jon Molnes, er lite fornøyd med at det jukses med bilskilt. Foto: Anette D. Stensholt / NRK

Avdelingsdirektør ved Krimseksjonen i Vegdirektoratet, Jon Molnes, er kjent med at det produseres skilt som kan vendes.

– Vi er veldig lite fornøyd med at dette skjer. Det har ikke vært noe stort tema før, men vi vil se hvordan det kan følges opp.

Laget falske skilt

Men vendbare skilt er bare én metode å lure seg unna bomavgiftene på. Molnes sier at Vegdirektoratet er kjent med at norske skilt kopieres og produseres ulovlig i utlandet. Ofte finner produsentene bilnummeret ved å gå inn på salgsannonser på finn.no.

Enkelte får uforklarlige regninger fra bomstasjoner de aldri har passert i Norge og i noen tilfeller også i utlandet.

Fritz Ringstad fra Ringstad Transport har opplevd dette, og viser regningen de fikk fra en bomstasjon i Dublin. Problemet er bare at ingen av selskapets vogntog har passert bomstasjonen.

– Jeg kommer ikke til å betale. Første kravet var på 158 kroner. Nå har det kommet purring og regninga er steget til 1470 kroner, sier Ringstad.

Denne regningen vil Ringstad Transport ikke betale. Selskapet tror noen har kopiert skiltet. For de har aldri passert bomstasjonen i Dublin, som regninga er fra. Foto: NRK

Få skjuler skiltene

Administrerende direktør i bomvegselskapet Vegamot i Midt-Norge, Marius Maske, sier at det hender at de ser skilt som ikke er lesbare, men at dette ikke skjer så ofte lengre.

– Vi opplever i tråd med politiet, at dette skjer i stadig mindre grad. Folk aksepterer mer at det er greit å bidra til finansieringen av veiene i Norge, sier Maske.

Hele 80 prosent av bilførerne i Trøndelag har brikke som blir registrert når de passerer bommen. Resten blir tatt bilde av og regning blir sendt i posten. Det er blant de siste 20 prosentene vi finner de som kjører med ulovlige skilt.

En test som er gjennomført av 140.000 bilder fra bomstasjoner i Midt-Norge, viste at bare fire av bildene hadde skilt som var skjult eller uleselige av ulike årsaker.

– Alle andre bilister blir skadelidende om noen ikke betaler bompenger. Vi må i sum uansett innkreve det samme beløpet for å finansiere vegprosjekt, sier Maske.