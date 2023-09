– Det ble helt stille da tallene kom, og så brøt jubelen løs. Nå er vi veldig glade hele gjengen som har stått på og jobbet de siste ukene, sier Kristin Strømskag (H).

Strømskag er ordfører i Frøya kommune i Trøndelag.

Etter at forhåndsstemmene er telt opp ser man at Høyre i Frøya har hatt en økning på 28,8 prosentpoeng siden valget i 2019.

Før valgkampen ble det klart at grunnrenteskatten ville bli en av de viktige sakene i kystkommuner som Frøya.

– Høyres framgang på Frøya var venta. Høyreordfører Kristin Strømskag har vært en av de sterkeste stemmene i kampen mot grunnrenteskatten for havbruksnæringa, sier politisk kommentator i NRK, Linda Bjørgan.

Bjørgan forteller at Høyre også har gjort et godt valg i oppdrettskommunene Hitra og Flatanger.

Blå vind over kysten

Strømskag sier de hadde sett for seg en framgang, men at denne framgangen var over all forventning.

Men ordføreren sier at de ser at det går en blå vind over kysten.

– Det er mange som synes det har blitt for lang avstand mellom Oslo og Frøya. Dette tror jeg er en kombinasjon av en god jobb lokalt og litt drahjelp fra regjeringa.

Frøya er en av landets største havbrukskommuner og her har motstanden mot den nye skatten vært stor.

Fakta om grunnrenteskatt Ekspander/minimer faktaboks Grunnrenteskatt betales av inntekter man får ved å utnytte fellesskapets naturressurser, slik som vann, vind og hav. Kommer fra det engelske uttrykket «ground rent», altså jordleie eller landleie.

Når det er satt opp en vindmøllepark i et fjellområde eller bygget et lakseanlegg i en fjord, er ikke området fritt tilgjengelig for andre. Tilgangen til naturressursene er begrenset, og det begrenser konkurransen. Dermed er det lettere å få ekstraordinært høye inntekter i næringer som utnytter naturressurser.

Grunnrenteskatt skal betales av inntekter selskapene får utover det de normalt kan forvente av sine egne investeringer og arbeidsinnsats, som følge av denne fordelen. Grunnrenteskatt kalles også superprofitt. (Kilde: NTB)

– Det er jo ganske sjelden at nasjonal politikk treffer et lokalsamfunn så hardt som det gjorde i høst da regjeringa kom med grunnrenteskatten.

Strømskag sier at de kommer til å være talspersoner for å peke på de negative konsekvensene ved grunnrenteskatten.

Opphetet debatt

– Målingene før valget tyder på at grunnrenteskatten vil gi Høyre ekstra stemmer i dette valget og Ap og Sp færre velgere, sier Bjørgan.

Hun forteller at det har vært opphetet debatt om skatten på kysten.

– Oppdrettsnæringa sier selv at de kan komme til å måtte utsette en del investeringer og utbyggingsprosjekter hvis de må betale denne skatten, mens andre mener det er tomme trusler.

Høyres framgang på Frøya var ventet, sier politisk kommentator i NRK, Linda Bjørgan. Foto: Morten Andersen / NRK

Nærøysund er også en av oppdrettskommunene i Trøndelag. Der har Arbeiderpartiet gått tilbake 15,6 prosent siden valget i 2019. På bakgrunn av forhåndsstemmene ligger de på 22,7 prosent. Samtidig har Fremskrittspartiet økt med 7,9 prosentpoeng til 19,4.