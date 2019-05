Is, pølser med ketsjup, sjokolade, øl og sminke er bare noen av herlighetene som kan befinne seg på bunadsskjorta etter at feiringa av nasjonaldagen er over.

Men med enkle grep kan du selv fikse det meste, og skjorta blir god som ny.

Slik fjerner du flekker

Astrid Hågensen Kleven jobber på Husfliden og har noen enkle tips hun deler slik at du på best mulig måte kan ta vare på finstasen din.

– Det aller første du kan gjøre er å legge skjorten i lunket vann. Der kan den gjerne ligge i en times tid. Da blir det lettere å fjerne flekkene.

Kleven bruker en sitronsåpe for å demonstrere. Den fungerer bra både på ull, silke og bomull. Under demonstrasjonen gnir hun vekk rød leppestift fra en tekstilbit.

– Her ser vi så vidt leppestiften som vi gned på i stad. Den er nesten borte.

Dersom skjorten får ligge en stund i lunka vann, så blir flekkene lettere å fjerne. Foto: Merethe Åsegård/NRK

Dette må du passe på

Etter at flekkene er fjerna så skal skjorta vaskes for hånd eller i maskin på lav sentrifugering.

– Uansett hvordan du velger å vaske den, så er det viktig at man ikke bruker vaskemiddel som inneholder bleikestoffer eller enzymer. Du kan for eksempel bruke flytende Omo for hvitt tøy eller du kan bruke sitronsåpen, sier Kleven.

Dersom du søler noe på selve bunaden, kan du skylle med vann eller levere på rens.

Husfliden anbefaler at man bruker en sitronsåpe for å gni på flekkene. Foto: Merethe Åsegård/NRK

Bruk tøyposer

Også sølvet bør tas godt vare på etter bruk. Her anbefaler Husfliden at du legger dem i små, tette plastposer.

– Da slipper du at sølvet oksiderer mye, altså at det blir svart, og da slipper du å pusse det like ofte.

Når du skal henge vekk bunaden så anbefaler Kleven at man bruker tøyposer. Da vil ikke skjorta gulne like lett.