Slik får du signal på den gamle radioen

– Jeg har en gammel FM-radio som jeg liker å høre på, så jeg har kjøpt en adapter. Den plugges i AUX-utgangen på radioen, og gir meg tilgang til akkurat det samme som de med DAB+ radio, forklarer avdelingsleder og ansvarlig for DAB+ overgangen i NRK, Øyvind Vasaasen.

Enorm pågang

Fra og med i dag fungerer ikke de gamle DAB-radioene lenger og FM-nettet stenges i Nordland den 11. februar, før dominoeffekten fortsetter nedover i landet. Dette fører til at 250.000 digitale radioer mister signalet, noe elektrogigantene får føle på.

– Det er ingen tvil om at Ola og Kari Nordmann har fått øynene opp for DAB-adaptere, og da spesielt til bil. I forhold til fjoråret har salget av DAB-adaptere til bil gått opp 320 prosent. At nordmenn har våknet og innsett at de vil høre sine radiofavoritter til og fra jobb, er det med andre ord ingen tvil om, forteller Øystein Schmidt i Elkjøp.

Flere muligheter

Øystein Schmidt i Elkjøp forklarer at det finnes flere muligheter for dem som ikke vil kjøpe seg ny radio. Foto: Presse / Elkjøp

Schmidt forklarer videre at det finnes flere muligheter for dem som allerede har bra utstyr i hus, og som ikke er interessert i å kvitte seg med det.

– Med den lille pluggen Chromecast Audio kan man for eksempel bruke mobilen til å finne ulike radiokanaler og sende lyden til lydaanlegget man har fra før, eller man kan investere i et radioapparat som sender nettradio. Man må med andre ord ikke gå over til DAB+ hvis man ikke vil, forklarer han.

Ikke så komplisert

Selv om mange har fått opp øynene for adaptere og alternative løsninger, er det også mange som har investert i en ny DAB+ radio. Det har vært mange spørsmål knyttet til overgangen, men Øyvind Vasaasen hevder at det ikke er så komplisert som mange frykter.

– Man må gjøre et kanalsøk et par ganger i året for å få inn nye kanaler, men det er ikke vanskelig. Det må ikke være så høy terskel for å prøve seg frem, for man får ikke gjort så mye galt, fortsetter han.

Skulle man likevel stå fast, understreker Vasaasen at det er veldig lav terskel for kontakt enten på tlf: 23 04 70 00, eller på e-post: dab@nrk.no.