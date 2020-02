Slik faller du på riktig måte for å unngå skader

– Da Eva ringte å spurte om jeg skulle være med på falltreningskurs, så sa jeg at det skulle jeg i hvert fall ikke. For jeg har falt nok, sier Liv Astrid Eggen (69) og ler.

Hun og venninna Eva Marie Leinsvang (69) øver på riktig fallteknikk på mattene i judohallen i Levanger. Det er full innsats, svette og masse latter blant flere titalls kursdeltagere.

– Jeg har ikke den balansen jeg trodde jeg hadde. Jeg må trene, sier Leinsvang.

Judoutøvere kan å falle

I judosporten er det mange kast, og dermed må judoutøverne lære seg å lande riktig. Falltrening er noe det terpes på fra dag en. Og dermed blir det en del av ryggmargsrefleksen å falle riktig.

TRYGGERE HVERDAG: Judotrener Tore Brenne håper Eva Marie Leinsvang og de andre deltagerne på kurset får en tryggere hverdag, og at redselen for å bevege seg på glatta reduseres. Foto: Vegard Woll / NRK

Tore Brenne fra Levanger Judoklubb har selv falt stygt på isen. Da også hans mor ramla og brakk armen, fikk han ideen om et kurs i falltrening for eldre.

Nå er kurset en realitet. Judotrenere fra Levanger Judoklubb har fått opplæring fra svenske kollegaer som har prøvd dette tidligere. Og kurset inneholder mer enn bare falltrening.

– Mengdetrening er bra. Vi fokuserer på fallteknikk, styrke, balanse, koordinasjon og hurtighet, sier Brenne.

Kurset er et samarbeidsprosjekt mellom Levanger Judoklubb og forskere fra Nord Universitet. Prosjektet har fått støtte av stiftelsen DAM.

Levanger Judoklubb ønsker å lære opp andre judoklubber slik at prosjektet kan bli landsdekkende.

VARIERTE ØVELSER: Liv Astrid Eggen og Eva Marie Leinsvang må gjennom flere ulike øvelser for å bli trygge på hvordan de skal ramle riktig. Foto: Vegard Woll / NRK

Aha-opplevelser

Allerede etter et par kurstimer har 69-åringene fra Skogn fått seg noen aha-opplevelser.

– Hendene skal opp av lomma, sier Eggen. Hun kommer ikke til å ta seg for med ei hånd flere ganger.

Det har hun nemlig gjort før.

– Jeg datt i høst og brakk den ene hånda. Jeg gikk ute i ei trapp, med ei hånd i lomma og oppmerksomheten på et barnebarn, forteller Eggen. Hånda er fortsatt litt vond, men bra nok til å være med på kurs.

Venninna Eva Maries styggeste fall skjedde for en del år tilbake. Hun var i femtiåra og prøvde seg på rulleskøyter innendørs.

– Da jeg kom borti teppet på gulvet, så var det stopp, sier Leinsvang. Hun har i mange år jobba ved ortopedisk avdeling ved Sykehuset Levanger, en avdeling med mange pasienter som har skada seg i fallulykker. Det har motivert henne til å melde seg på kurs.

MINDRE SKADER: Idrettsforsker Stig Nygård håper kurset vil gi deltagerne bedre livskvalitet ved at de eldre får en mer aktiv hverdag. Han håper også at skadene reduseres hvis uhellet er ute. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Forsker på fall

Deltagerne på falltreningskurset har svart på et spørreskjema fra forskere ved Nord Universitet. De skal undersøke både frykten og risikoen for å falle.

– Vi skal gjøre fysiske målinger for å se om treningsprogrammet reduserer risikoen for fall, sier idrettsforsker Stig Nygård.

For fallulykker er et av samfunnets største folkehelseproblemer, og eldre er spesielt utsatt. Den norske statistikken er dyster.

– Det er rundt 9000 hoftebrudd i løpet av et år, og det tilsvarer nesten ett brudd i timen. Samtidig vet vi at en av fire dør som følge av et slikt brudd.

Nygård håper prosjektet etter hvert kan utvides til å gjelde andre grupper. For fallskader er et stort problem både hos barn og unge og i arbeidslivet.

GODT HUMØR: Det er mye latter blant deltagerne som lærer seg fallteknikk i judohallen i Levanger. Foto: Vegard Woll / NRK

Fall som en banan

Venninnene Eva Maria Leinsvang og Liv Astrid Eggen er begge glade for at de meldte seg på falltreningskurs for eldre.

I omgangskretsen har noen vært skeptiske til om slik trening hjelper den dagen et fall er en realitet. Men det er damene overbevist om at det gjør.

– Det er bare å tenke banan, så er du der. Når du trener på det har du teknikkene og vet hva du skal gjøre, sier Eggen.

Damene er heller ikke skeptiske til å gå ut hvis det er glatt.

– Jeg bruker ikke broder heller, avslutter Leinsvang og flirer.

ANBEFALER KURSET: Liv Astrid Eggen synes hun har fått mye ut av kurset og anbefaler flere å bli med. Foto: Vegard Woll / NRK

Skryt fra statsministeren

– Jeg syns det virker veldig lovende, sier statsminister Erna Solberg.

Hun besøkte Levanger for å se og prøve fallteknikkene. Solberg berømmer judoklubben for kurset.

– Eldre mennesker blir redde for å gå ut når det er glatt fordi man er redd for å falle. Litt mer selvtillit på at man ikke trenger å skade seg, fordi at man har lært fallteknikk, tror jeg er veldig bra.