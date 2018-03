Slik blir påskeværet – dag for dag

For folk i Sør-Norge er det ifølge meteorolog Terje Alsvik Walløe bare å ta frem solbrillene og smøre skiene – i alle fall nesten hele påsken.

I Nord derimot vil ikke påsken bli like bra værmessig.

– Stikkordene for denne påsken er: sol i sør, byger i nord, og en bra start for Midt-Norge, sier meteorologen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Her er en oversikt over påskeværet dag for dag, slik prognosene så ut onsdag:

Skjærtorsdag

Terje Alsvik Walløe gir deg påskeværet dag for dag. Foto: Anne Liv Ekroll,NRK

Sør-Norge vil få pent vær hele skjærtorsdag.

De som bor på Sørlandet kan muligens få litt skyer, men stort sett vil det bli strålende sol.

Ifølge meteorologen vil det blåse kaldt langs sørlandskysten, men vinden skal langsomt avta. Ellers blir det rolig vind og pent vær. Innlandet får kaldere enn 10 minus, og lokalt kan det komme ned på hele 20 minus eller kaldere.

– De heldige værvinnerne på skjærtorsdag blir Bergen, som får opp mot 5 grader, Oslo som får opp mot 3 grader, og Trondheim som får litt over null midt på dagen, forteller Walløe.

De som bor i Nord-Norge derimot, er ikke like heldige. De vil få minusgrader hele døgnet, og det blir snøbyger i store deler av landsdelen. Indre Finnmark og Helgeland får lite nedbør på skjærtorsdag, mens Troms og Finnmark får frisk bris på kysten. Men heldigvis for nordlendingene blir det lite vind i landsdelen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Langfredag

Sør-Norge får fint vær med mye sol denne dagen, men det kan være greit å ta med seg et ullteppe om du skal få med deg kveldssola. Det vil nemlig bli kaldt på natten og få plussgrader.

– Temperaturene i fjellene i sør vil ligge på kuldegrader hele døgnet, sier meteorologen.

Nord-Norge får en kald dag, med generelt lite vind. Snøbygene kommer også på langfredag, men heldigvis for finnmarkingene blir det stort sett oppholdsvær.

Påskeaften

I Sør-Norge blir det oppholdsvær i de fleste byene på påskeaften, men trønderne får en liten sjanse for å se snøbyger.

– Resten av Sør-Norge kan kose seg enda en dag i solen, sier han.

I Nord-Norge blir heller ikke påskeaften helt optimal. Det vil komme inn økende nedbør over Nordland i form av snø eller sludd, og Troms og Finnmark vil få enkelte snøbyger.

1. Påskedag

De bygene som preger Nord-Norge på lørdag vil trekke sørover til Trøndelag og Møre og Romsdal. Mens resten av Sør-Norge kan nyte dagen i solen.

I Nord-Norge er det fortsatt mulig å se enkelte snøbyger i de tre nordligste fylkene, særlig i ytre strøk.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

2. Påskedag

Sør-Norge vil få enkelte byger i Trøndelag og Møre og Romsdal 2. Påskedag, mens resten av landsdelen kan glede seg over enda en fin dag og en fin avslutning på påsken.

Nord-Norge får lite nedbør i Troms og Finnmark, det vil komme enkelte snøbyger i Nordland, særlig ytre strøk.

Trykk her for å sjekke påskeværet der du er.